- La Bundesliga tedesca sta facendo un grande giro nello Schleswig-Holstein.

Il top team Holstein Kiel si prepara per il suo primo incontro casalingo nella Bundesliga del calcio sabato. Si tratta della prima volta che una partita si tiene nello stato di Schleswig-Holstein nella storia della prestigiosa lega tedesca. Il manager di Holstein, Marcel Rapp, ha definito questo incontro contro il VfL Wolfsburg come importante. Dopo una sconfitta per 2:3 contro Hoffenheim nella loro prima partita, i giocatori del nord sono determinati a guadagnare i loro primi punti. both the team and the city anticipated potential transportation complications near the Holstein Stadium. Il match inizia alle 15:30.

