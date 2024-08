- La Bulgaria vieta le tematiche non eterosessuali nelle scuole

Bulgaria, a seguito di Ungheria, Polonia e Slovacchia, ha anche vietato i messaggi non eterosessuali ai giovani. Il parlamento di Sofia ha introdotto in fretta un emendamento alla legge sull'istruzione mercoledì, proibendo la "propaganda" o l'incitamento a "orientamenti sessuali non tradizionali" o all'identità di genere che differisce dal sesso di nascita negli asili e nelle scuole.

Restrizioni simili esistono negli stati membri dell'UE Ungheria, Polonia e Slovacchia. Al di fuori dell'UE, la Russia ha gravemente limitato i diritti delle persone LGBTQI+.

Non seguite la strada della Russia!

L'emendamento, presentato dal partito pro-russo e nazionalista Vazrazhdane (Bulgarian per "Rinascita") nel parlamento bulgaro, definisce anche ciò che costituisce un "orientamento sessuale non tradizionale". È stato sostenuto da parlamentari della coalizione di centro-destra GERB-SDS, del partito populista ITN, dei socialisti e da alcuni del partito turco DPS. La coalizione liberal-conservatrice PP-DB ha votato principalmente contro di esso.

I sostenitori della comunità LGBTQI+ hanno protestato fuori dal palazzo del parlamento a Sofia contro l'emendamento, gridando "Non saremo silenziosi". Gli striscioni recitavano "Non ripetere la strada della Russia".

L'acronimo inglese LGBTQI+ sta per Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transessuali, Queer e Intersex. Queer si riferisce a persone non eterosessuali o che non si identificano con i ruoli di genere tradizionali o le norme sociali intorno al genere e alla sessualità.

L'emendamento in Bulgaria, influenzato dal partito pro-russo Vazrazhdane, ha scatenato controversie all'interno della Comunità, portando a proteste dei sostenitori fuori dal palazzo del parlamento a Sofia. L'Unione Europea, con membri come Ungheria, Polonia e Slovacchia che implementano restrizioni simili, dovrebbe considerare un approccio più inclusivo nei confronti della Comunità.

