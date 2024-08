- La BSW mantiene le sue riserve sulla politica estera delle alleanze.

Nonostante le critiche, Sahra Wagenknecht, a capo dell'Alleanza per il Progresso (BSW), sostiene che dopo le elezioni statali della Turingia, la sua formazione collaborerà solo con partiti che promuovono un approccio tedesco distintivo al conflitto in Ucraina. Katja Wolf, principale concorrente della BSW nelle elezioni statali della Turingia, ha espresso questo punto di vista in un incontro a Meiningen. Ha dichiarato: "C'è una richiesta per una voce forte e riconoscibile della Turingia che promuova una soluzione diplomatica alla guerra".

Il ruolo degli stati individuali nella politica estera tedesca è indubbiamente significativo in una struttura politica federale come quella tedesca. Pertanto, escludere i dibattiti sulla politica estera dalle trattative di coalizione a livello statale sarebbe un errore, secondo Wolf, che ha parlato durante un incontro organizzato dal quotidiano Freies Wort.

Wagenknecht, presidente federale e fondatrice della BSW, ha recentemente dichiarato che le posizioni degli altri partiti sulla politica tedesca dell'Ucraina sarebbero un prerequisito per gli accordi di coalizione nei Länder orientali dopo le prossime elezioni statali. "Ci uniremo solo a un governo statale che, a livello federale, sostiene la diplomazia e si oppone alla preparazione della guerra", ha affermato Wagenknecht.

Questa dichiarazione ha suscitato un forte biasimo da parte degli altri partiti. In primo luogo, perché la politica estera tedesca non rientra nella giurisdizione degli stati federali individuali. In secondo luogo, perché la politica tedesca corrente verso l'Ucraina è sostenuta dai partiti come l'SPD, la CDU e i Verdi, che sarebbero quindi in contrasto con i loro partiti federali se diventassero partner di coalizione della BSW negli stati.

Durante l'incontro, Madeleine Henfling, principale concorrente dei Verdi nelle elezioni statali della Turingia, ha criticato ancora una volta le dichiarazioni di Wagenknecht e Wolf. "Certamente non obbediremo a quella richiesta, Katja", ha replicato Henfling. Tuttavia, non è essenziale rendere le questioni di politica estera un prerequisito per le coalizioni a livello statale, ha aggiunto Henfling.

Anche la coalizione rossa-rossa-verde attuale in Turingia dal 2014 potrebbe non essere materializzata se i suoi rappresentanti principali avessero concentrato su questioni di politica estera, ha fatto notare Henfling. Nonostante le significative differenze tra la Sinistra, l'SPD e i Verdi su questo problema, i tre partiti sono stati in grado di produrre una politica efficace per lo Stato libero negli ultimi dieci anni. "Le posizioni diverse sulla politica estera possono convivere a livello statale", ha concluso Henfling.

Un nuovo parlamento statale in Turingia sarà eletto il 1° settembre. Secondo gli ultimi sondaggi, la BSW può attendersi una seconda percentuale di voto di circa il 18-20% - una percentuale sufficiente per rendere il partito giovane necessario per la formazione del governo, esclusa la partecipazione della Sinistra e dell'AfD.

Dopo la critica di Henfling, Wolf ha suggerito che concentrarsi sulla politica estera non dovrebbe essere un prerequisito per le coalizioni a livello statale. "Non è necessario rendere le questioni di politica estera un prerequisito per le coalizioni a livello statale", ha suggerito Wolf durante l'incontro. Inoltre, la posizione di Wolf e Wagenknecht di escludere i partiti con vedute diverse sulla politica estera per gli accordi di coalizione potrebbe potenzialmente disturbare le future collaborazioni dei partiti, come la coalizione rossa-rossa-verde di successo in Turingia.

