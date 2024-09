- La BSW della Sassonia intende attuare "operazioni governative regolari" dopo le elezioni

Dopo le recenti elezioni statali, l'Alleanza Sahra Wagenknecht (BSW) nella Sassonia si sente ottimista riguardo alle possibili trattative di coalizione. Come ha sottolineato il presidente di stato della BSW Jörg Scheibe, "Si possono vedere due rappresentanti della BSW molto soddisfatti qui." Hanno ottenuto un risultato senza precedenti che non si era mai visto in questa forma. L'Alleanza Sahra Wagenknecht (BSW) ora vuole fare "politica retta" nella Sassonia. L'Alleanza Sahra Wagenknecht (BSW) è riuscita a ottenere un 11,8% dal nulla, il che significa che avranno probabilmente qualche influenza nella formazione del futuro governo. Finora non è stata estesa alcuna offerta di trattativa dalla CDU, secondo Richter.

Martedì, pianificano di incontrarsi con i loro 15 nuovi deputati eletti per valutare i risultati delle elezioni. Il loro obiettivo è trovare i candidati giusti per il loro approccio politico nelle prossime settimane. Anche se ci sono alcuni membri senza esperienza parlamentare, "ma non mancano di esperienza di vita".

Il risultato serve come un richiamo per il governo federale

Il presidente Jörg Scheibe ha ribadito la necessità di allinearsi con il loro partner di governo per le trattative diplomatiche durante la guerra in Ucraina. Vogliono fare pressione su Berlino. I temi chiave nella Sassonia includono l'istituzione di un comitato di inchiesta sul coronavirus o il miglioramento della burocrazia nell'economia per sostenere le piccole e medie imprese.

Sulla base dei risultati preliminari, la CDU è stata ancora una volta la forza dominante, con il 31,9% dei voti. L'AfD è arrivata seconda con il 30,6%, mentre l'Alleanza Sahra Wagenknecht (BSW) ha ottenuto un impressionante 11,8%. L'SPD ha ricevuto il 7,3%, e i Verdi il 5,1%. La Sinistra è riuscita a malapena a ottenere un posto nel parlamento statale con il 4,5%, grazie ai due mandati diretti a Lipsia. Il presidente Scheibe ha caratterizzato i risultati delle elezioni come un duro promemoria per il governo federale.

Dopo la loro buona performance alle elezioni per il Landtag, l'Alleanza Sahra Wagenknecht (BSW) è ansiosa di discutere le possibili trattative di coalizione. Data la loro impressionante quota del 11,8%, l'Alleanza Sahra Wagenknecht (BSW) è in posizione per avere qualche influenza nella formazione del futuro governo dopo le recenti elezioni statali nella Sassonia.

