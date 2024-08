La brigata 20:28 inizia la spinta nella regione di Kharkiv, avanzando di circa due chilometri.

Forze Armate Ucraine Raggiungono Progressi nella Regione di KharkivLe forze armate ucraine hanno dichiarato un avanzamento nella regione di Kharkiv. Le truppe hanno spinto avanti di due chilometri lungo la linea del fronte, come dichiarato dalla 3ª Brigata d'Assalto Separata delle Forze Terrestri Ucraine. L'obiettivo principale di questa operazione era ridurre la capacità offensiva della 20ª Armata della Federazione Russa, che le forze ucraine credono di aver conseguito. Tuttavia, questo sviluppo non può essere autenticato indipendentemente.

8:00 PM Presunti Hacker Attacchi di Spie Ucraine ai Canali TV RussiL'intelligence militare ucraina (HUR) si sospetta di aver hackerato la trasmissione di diversi canali televisivi russi e mostrato un video sulla conflitto in Ucraina invece. "HUR ha hackerato la televisione russa e ha esposto la verità della guerra [al pubblico]", ha detto un insider dell'agenzia di intelligence al quotidiano "Kyiv Post" e all'outlet dei media RBC Ukraine. Il video è stato visualizzato tre volte durante il prime time ieri. I canali interessati includevano Pervouralsk, Evraziya 360 e Pervyj Kanal TV. A seguito dell'attacco, nove canali hanno dovuto sospendere temporaneamente la loro programmazione.

7:16 PM Diminuzione delle Truppe Russe a Kaliningrad, Rapporta la LituaniaIl numero di truppe terrestri dispiegate nell'enclave russa di Kaliningrad sarebbe diminuito, secondo il comandante delle forze armate lituane, Raimundas Vaikšnoras, che ha parlato con "Delfi". Lo attribuisce all'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk. All'inizio del conflitto contro l'Ucraina, si è osservato che una notevole quantità di attrezzature e personale è stata trasferita da Kaliningrad, ha menzionato il comandante. I soldati sono tornati dopo una rotazione, ma ora si nota una riduzione tra le truppe terrestri.

6:40 PM "A Che Servono gli Armeni?" - Lukashenko Scatena l'IndignazioneI commenti del leader bielorusso Alexander Lukashenko sugli armeni hanno scatenato l'indignazione. La folla ha lanciato uova all'ambasciata bielorussa nella capitale armena Yerevan mercoledì, chiedendo l'espulsione dell'ambasciatore, secondo i resoconti dei media ucraini. In precedenza, Lukashenko aveva criticato la posizione pro-occidentale dell'Armenia nella televisione di stato russa: "A che servono gli armeni? Nessuno ne ha bisogno. Lasciateli costruire la loro economia e fare affidamento sulle loro risorse. Chi è la Francia? Chi è Macron? Domani, quando Macron non ci sarà più, nessuno si ricorderà degli armeni", ha dichiarato Lukashenko, riferendosi al presidente francese. Le tensioni tra l'Armenia e il suo storico alleato Russia sono cresciute dal momento che l'Azerbaigian ha conquistato la regione del Nagorno-Karabakh in una rapida operazione militare lo scorso settembre, ponendo fine a tre decenni di regime separatista armeno.

6:03 PM Ufficio del Procuratore Ucraino Rapporta Morti nella Regione di SumyDue persone sono state uccise in un attacco che ha utilizzato due bombe plananti nella regione di Sumy, che confina con la regione russa di Kursk, secondo l'ufficio del procuratore ucraino. Le bombe russe hanno preso di mira componenti dell'infrastruttura. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva visitato Sumy giovedì e aveva dichiarato che, dal momento in cui sono state conquistate aree del Kursk, gli attacchi a Sumy sono diminuiti.

17:28 Incendio di un Cisterna di Carburante nel Porto di Kavkaz Dopo l'Attacco UcrainoLe autorità locali dichiarano che una cisterna di carburante sta bruciando nel porto russo di Kavkaz nella regione di Krasnodar a est della Crimea. Precedentemente a questo incidente, le forze ucraine sono state accusate di aver lanciato un attacco. Vari media russi diffondono immagini e video che mostrano l'incendio e le colonne di fumo. Le forze ucraine pubblicano anche tali media sui social media, captionandoli come "Neptuno visita il porto di Kavkaz" sul loro canale Telegram. Rapporti non verificati dai canali Telegram russi suggeriscono che la nave sia stata colpita da un missile antinave Neptune di origine ucraina. Tuttavia, la portata ufficiale dell'arma è di 300 chilometri e la linea del fronte è più lontana. Il porto gioca un ruolo cruciale nell'approvvigionamento delle forze russe nel loro conflitto contro l'Ucraina.

16:41 Avanzata Russa su Pokrovsk, Rapporti di Successo nel KurskIl'esercito russo rivendica la vittoria su un altro villaggio vicino alla città di Pokrovsk nell'est dell'Ucraina, con le loro truppe ora a circa dieci chilometri dalla città, un importante snodo logistico. In precedenza, il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato rinforzi per le sue truppe nella zona. Ora, egli rivendica il successo nella regione russa di Kursk, con le sue truppe che hanno conquistato un altro villaggio e "depletato la sua milizia" - catturato più soldati russi. Secondo i resoconti, le truppe ucraine ora controllano 94 villaggi e più di mille chilometri quadrati di terreno nel Kursk. Tuttavia, questo sviluppo non può essere confermato indipendentemente.

16:12 L'Ucraina Smentisce il Tentativo di Attacco al Reattore Nucleare di PutinL'Ucraina smentisce la rivendicazione del presidente Vladimir Putin secondo cui le forze ucraine hanno tentato di attaccare la centrale nucleare di Kursk la scorsa notte. "Non è altro che una menzogna", afferma Andrii Kovalenko, a capo del dipartimento di contro-disinformazione del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale dell'Ucraina. Questa rivendicazione segue le precedenti false accuse dei russi secondo cui l'Ucraina sta pianificando una "provocazione nucleare" alle centrali nucleari di Kursk e Zaporizhzhia. Invece, tutte le prove suggeriscono che la Russia potrebbe essere l'istigatrice di questa provocazione, conclude Kovalenko. Egli considera la "minaccia di una provocazione nucleare da parte della Russia" genuina, dato che Putin stesso è coinvolto.

15:46 EU Gas Storage at 88% EquivalencyA due a quasi due mesi dal periodo designato, le infrastrutture di stoccaggio del gas in tutta l'Unione Europea mostrano un tasso di riempimento dell'88%. La Commissione Europea pubblica la preparazione dell'UE per l'inverno imminente. Nel luglio 2022, dopo l'inizio dell'attacco della Russia all'Ucraina, i 27 stati membri dell'UE hanno raggiunto un accordo secondo cui le riserve di gas avrebbero dovuto raggiungere una media del 90% della capacità entro il 1° novembre. Secondo i dati del portale Gas Infrastructure Europe, ci sono variazioni tra i paesi: la Spagna guida la classifica con il 100%, mentre la Lettonia si attesta intorno al 69%, mentre la Germania si trova al 93,6%. L'UE mira a ridurre la sua dipendenza dal gas naturale russo, importando invece più gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti e gas naturale dalla Norvegia.

Leggi qui.15:21 Putin: Tentativo ucraino di attaccare la centrale nucleare russaIl Presidente russo Vladimir Putin accusa l'Ucraina di aver pianificato un attacco alla centrale nucleare di Kursk. "Hanno tentato di assaltare la centrale nucleare stanotte," afferma Putin, senza presentare alcuna prova. "L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica è stata informata," sostiene durante una riunione del governo trasmessa in televisione. L'AIEA aveva precedentemente messo in guardia sui potenziali rischi del conflitto per la centrale nucleare e aveva richiesto "massima prudenza da parte di tutte le parti". Maggiori dettagli qui.

14:50 Il capo dell'AIEA visiterà la centrale nucleare di KurskIl direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, intende visitare la centrale nucleare russa di Kursk la settimana prossima. Un rappresentante della stampa dell'AIEA conferma che la visita potrebbe essere programmata "la settimana prossima". All'inizio di agosto, l'esercito ucraino ha lanciato un'offensiva improvvisa nella regione russa di Kursk. La corporation statale russa per l'energia nucleare, Rosatom, ha subsequently espresso preoccupazione per la vulnerabilità della centrale nucleare agli attacchi ucraini, posizionata a circa 100 chilometri dal confine ucraino.

14:21 Russia: 115.000 persone sfollateIl Vice Primo Ministro russo, Denis Manturov, rivela che 115.000 residenti hanno dovuto evacuare dalle aree pericolose vicino al confine ucraino. Meniona che i danni inflitti all'agricoltura e all'industria dall'offensiva ucraina vengono valutati durante un incontro con il Presidente Vladimir Putin e i funzionari amministrativi di alto livello. "Vi ho riuniti per discutere la situazione esistente nelle aree di frontiera della Russia," esordisce Putin.

14:00 Tusk: la possibile mediazione dell'India nel conflitto ucrainoIl Primo Ministro polacco Donald Tusk elogia la possibilità che il Primo Ministro indiano Narendra Modi funga da mediatore nel conflitto ucraino. "Sono grato che il Primo Ministro abbia ribadito la sua volontà di lavorare personalmente per una risoluzione pacifica, equa e rapida del conflitto," afferma a Varsavia, dopo i colloqui con Modi. L'offerta di mediazione di Modi assume particolare importanza poiché egli intende visitare sia il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy che il Presidente russo Vladimir Putin. L'India mantiene la neutralità riguardo all'invasione della Russia dell'Ucraina e si astiene dal sostenere le sanzioni occidentali contro Mosca. Leggi qui.

13:40 "Sembra essere più di un'incursione 'limitata' a Kursk"Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz considera l'avanzata ucraina in Russia "un'operazione che ha sia limiti spaziali che temporali". Tuttavia, come osservato dalla corrispondente di ntv Nadja Kriewald, non ci sono prove sufficienti per sostenere questo punto di vista. "Al contrario," spiega nel suo reportage attuale da Sumy, nell'Ucraina orientale.

13:20 Diversi aerei militari russi distrutti negli attacchi a SawaslejkaPiù aerei russi sono stati apparentemente distrutti negli attacchi ucraini alla base aerea di Sawaslejka. Il servizio pubblico Suspilne condivide queste informazioni, citando informazioni dell'intelligence del servizio di sicurezza. Secondo queste, un MiG-31K supersonico intercettore, insieme a due Il-76 strategici aerei da trasporto, è stato distrutto l'16 agosto, e circa cinque aerei, presumibilmente MiG-31K/I, sono stati danneggiati. In un attacco dell'13 agosto, un deposito di carburante e lubrificanti è stato colpito e un altro MiG-31K/I è stato danneggiato.

13:06 L'agenzia di intelligence russa indaga sui giornalisti stranieriL'agenzia di intelligence russa FSB ha avviato indagini penali contro diversi giornalisti stranieri per i resoconti prodotti nella regione russa di Kursk, dove l'esercito ucraino controlla diversi insediamenti. Le indagini sono state avviate contro un giornalista di CNN e due giornaliste ucraine per "aver attraversato illegalmente il confine nazionale", spiega l'FSB. Secondo l'agenzia, i giornalisti avevano filmato nella città di Sudscha, che è attualmente sotto il controllo ucraino. L'FSB annuncia che presto saranno emessi mandati internazionali di arresto. Questi giornalisti rischiano fino a cinque anni di prigione in Russia. Di recente, il giornalista americano Evan Gershkovich è tornato nel suo paese come parte di uno scambio di prigionieri, dopo essere stato condannato a 16 anni in un campo di lavoro per presunta spionaggio. Maggiori dettagli qui.

12:34 Zelensky nel territorio di frontiera: "Scambio risorse" rinnovatoIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato la regione di frontiera di Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, da dove le forze ucraine hanno invaso il territorio russo più di due settimane fa. Ha annunciato che un'altra posizione nella regione di Kursk era stata catturata e che lo "scambio risorse" era stato rinnovato, riferendosi alla cattura di soldati russi con un piano per uno scambio futuro per gli ucraini detenuti in cattività in Russia. Zelensky ha sottolineato che, dal offensive di Kursk, gli attacchi su Sumy e il numero di civili uccisi lì erano diminuiti. Ha condiviso un video di sé stesso con il comandante in capo delle forze ucraine, Oleksandr Syrskyi, che lo informava del rafforzamento delle truppe nell'est dell'Ucraina, dove la Russia sta continuando la sua avanzata.

12:06 Droni russi sospetti spiano infrastrutture chiave? Avvistamenti sospetti a BrunsbüttelCi sono rapporti di droni russi sospetti che volano sopra il più grande parco industriale dello Schleswig-Holstein. Il giornale "Bild" riferisce di più droni avvistati che volano ad alta velocità sopra la centrale nucleare dismessa e il terminale GNL a Brunsbüttel. La Procura regionale di Flensburg sta indagando su un possibile spionaggio con intenti di sabotaggio. Internamente, la polizia riferisce che la zona di divieto di volo sopra la centrale nucleare è stata violata ripetutamente. Un oggetto non identificato, sospettato di essere un drone militare, è stato rilevato. Secondo "Bild", i droni sarebbero legati ad agenti russi e potrebbero essere lanciati da navi civili nel Mar del Nord. Leggi qui.

Leggi qui.11:40 L'Ambasciata degli Stati Uniti a Kyiv avverte di attacchi aerei imminentiL'Ambasciata degli Stati Uniti a Kyiv avverte di un aumento del rischio di attacchi aerei prima del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina di sabato. Negli prossimi giorni e nel weekend, c'è un rischio elevato che la Russia attacchi l'Ucraina con droni e missili, secondo quanto dichiarato sul sito dell'ambasciata. L'Ucraina celebra il suo 33º anniversario di indipendenza dall'Unione Sovietica il 24 agosto. Dal'inizio della guerra in Ucraina, ora due anni e mezzo fa, la festività ha acquistato significato per gli ucraini. Di recente, i soldati ucraini sono entrati inaspettatamente nel territorio russo nella regione di frontiera di Kursk. Il Presidente russo Vladimir Putin l'ha definita una provocazione e ha promesso una "risposta adeguata".

11:13 Base militare in fiamme a VolgogradUn incendio si è verificato in una base militare a Marinovka, nella regione meridionale russa di Volgograd. I residenti hanno riferito di aver sentito esplosioni. Le autorità locali attribuiscono l'incendio a un attacco con drone ucraino. Non sono state segnalate vittime.

10:41 La Russia si concentra ora su rifugi portatili a KurskSecondo le autorità locali, vengono installati rifugi in cemento portatili per la popolazione nella regione di frontiera russa di Kursk. "Su mio ordine, l'amministrazione della città di Kursk ha designato luoghi centrali per l'installazione di moduli di rifugi portatili", ha spiegato il governatore regionale Alexei Smirnov su Telegram. I rifugi vengono costruiti in luoghi affollati, come in 60 fermate dell'autobus. Smirnov ha pubblicato una foto di un camion che consegna uno dei blocchi. I rifugi vengono anche installati in due altri luoghi, compreso Kursk, dove si trova la centrale nucleare della regione di Kursk. La Russia accusa l'Ucraina di pianificare un attacco alla struttura, che l'Ucraina nega.

10:10 L'Ucraina rilascia immagini dell'avanzata a KurskL'Ucraina riferisce di oltre 40 attacchi delle forze russe sulla linea del fronte vicino alla città di Pokrovsk, la maggior parte dei quali è stata respinta. Il Presidente Zelenskyy promette di rafforzare le truppe nella zona. L'avanzata nella regione di Kursk continua.

09:42 La Russia riferisce di droni in diverse regioniL'esercito russo riferisce di respingere diversi attacchi aerei ucraini nell'ovest del paese, secondo dichiarazioni ufficiali. Nel

08:36 Hamill e Snyder raccolgono fondi per i robot antiminia a favore dell'UcrainaL'attore americano Mark Hamill, famoso per il ruolo di Luke Skywalker in "Guerre stellari", sta cercando di raccogliere fondi per i robot antiminia per aiutare l'Ucraina. Sta collaborando con l'esperto dell'Europa orientale Timothy Snyder, con l'obiettivo di raccogliere 441.000 dollari come parte della campagna "Terreno sicuro". Questi robot possono efficientemente rimuovere le mine anche nei luoghi difficili da raggiungere, mantenendo una distanza di sicurezza dagli operatori. Secondo Snyder, una delle peggiori atrocità commesse dalla Russia in Ucraina è la disseminazione di milioni di mine. "Ho visto zone inabitate vicino alla linea del fronte dove le persone rischiano la loro vita per aiutare gli altri a tornare alle loro fattorie e case. Con questi robot, le mine possono essere eradicate, salvando vite", ha dichiarato Snyder. L'Ucraina è gravemente contaminata dalle mine e la loro rimozione potrebbe richiedere diversi decenni.

08:01 Il Cremlino si prepara all'accettazione della "nuova realtà" da parte della RussiaL'attacco ucraino a Kursk rappresenta un ostacolo per la propaganda di Mosca. Una fonte vicina al Cremlino ha riferito al portale russo indipendente Meduza, con sede a Riga, "Indipendentemente dalla distanza, l'infiltrazione nel territorio russo e il controllo sui villaggi è un evento nuovo e sconcertante". Per alleviare l'ansia crescente, il Cremlino sta cercando di preparare i russi alla vita in una "nuova realtà" e "nuova normalità". Il messaggio trasmesso è: il nemico ha invaso il territorio russo, anche se la vittoria è imminente - ma il ritorno del territorio richiederà pazienza, e i russi devono aspettare. Nel frattempo, i residenti sono incoraggiati a trasformare la negatività e lo shock in un canale costruttivo - in particolare concentrandosi sulla raccolta di forniture di aiuti per la regione di Kursk. La maggior parte degli ufficiali intervistati da Meduza ritiene che la battaglia nella regione di Kursk potrebbe continuare per diversi mesi. Una fonte vicina al governo afferma che questa stima è "ottimistica - se tutto va bene".

07:30 Incendio in una struttura militare a Volgograd, attribuito a un drone ucrainoLe autorità russe hanno riconosciuto un incendio scoppiato in una struttura militare nella regione meridionale russa di Volgograd a seguito di un attacco con un drone ucraino. Il governatore regionale Andrei Bocharov ha annunciato l'incidente su Telegram, menzionando che il drone si è schiantato sulla struttura. Per fortuna, non ci sono state vittime. Bocharov non ha rivelato quale struttura militare fosse interessata, ma ha lasciato intendere che il villaggio di Marinovka fosse il bersaglio, dove la Russia gestisce una base aerea.

06:56 McMaster evidenzia l'influenza di Putin su TrumpSecondo l'ex consigliere per la sicurezza degli Stati Uniti, il generale Herbert Raymond McMaster, il leader russo Vladimir Putin è riuscito a manipolare l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questo è stato rivelato nel libro di McMaster "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", come riportato dal "Guardian". "Putin, un abile ex ufficiale del KGB, ha giocato sull'ego e sulle debolezze di Trump con l'adulazione", ha detto McMaster. Putin ha definito Trump 'un individuo straordinario, talentuoso, senza ombra di dubbio'. Putin aveva un'influenza affascinante su Trump. McMaster, che ha servito come consigliere per la sicurezza di Trump per circa un anno, aveva avvertito Trump al tempo: "Signor Presidente, è il più grande bugiardo del mondo". Ha suggerito che Putin era sicuro di poter 'manipolare' Trump e ottenere un allentamento delle sanzioni e un ritiro meno costoso delle truppe statunitensi dalla Siria e dall'Afghanistan.

06:20 Segnalazioni di incendio in una base aerea russa a Volgograd

Sono state segnalate esplosioni durante la notte nella città russa di Kalach-on-Don nella regione di Volgograd. Diversi canali Telegram hanno suggerito che queste esplosioni erano il risultato di un attacco con drone. Un incendio è scoppiato in una base aerea vicina. La regione di Volgograd si trova circa 900 chilometri a sud-est di Mosca. Il bersaglio era probabilmente la base aerea Marinovka nel villaggio di Oktyabrsky, a circa 20 chilometri da Kalach-on-Don. I testimoni nella zona hanno riferito di aver sentito da sei a dieci esplosioni forti accompagnate dai caratteristici suoni dei droni, secondo Telegram.

05:44 La Germania si impegna ad aiutare ulteriormente l'Ucraina, se necessarioIl leader dell'SPD Lars Klingbeil ha promesso ulteriori sostegno all'Ucraina. Se i miliardi pianificati dai beni russi congelati non possono essere rilasciati per l'Ucraina, la Germania fornirà ulteriori fondi, ha detto Klingbeil nel podcast del vicedirettore di "Bild" Paul Ronzheimer. Non deve raggiungere il punto in cui si dice "Non ci sono più soldi per l'Ucraina". In quel caso, "siamo, ovviamente, responsabili per trovare fondi all'interno della Germania", ha detto Klingbeil. "Abbiamo un dovere verso l'Ucraina. Le soluzioni devono essere trovate e le troveremo."

04:27 Servizio di intelligence militare ucraino sui raid notturni con droni in RussiaIl servizio di intelligence militare ucraino HUR ha commentato i bersagli dei raid notturni con droni in Russia. Erano diretti all'aeroporto di Mosca Ostafyevo, alla base aerea di Millerovo nella regione di Rostov e a un centro di comunicazione radio, secondo il capo del HUR Kyrylo Budanow al sito militare "The War Zone". Si stima che siano stati coinvolti circa 50 droni. L'entità di eventuali danni sta attualmente essere valutata. Le autorità russe hanno riferito di aver abbattuto 45 droni sopra il territorio russo al mattino.

In the heated Russian border region of Kursk, Russia intends to provide bulletproof vests and helmets to election workers in advance of local elections. Moreover, additional polling stations will be established in various parts of the nation for individuals displaced from the area, as per Tatiana Malakhova, the head of the regional election commission, according to Russian media outlets. The area is presently under a state of emergency. Elections for governors and regional parliaments have been scheduled in various regions of Russia from September 6 to 8.

Il Primo Ministro slovacco Robert Fico sostiene di affrontare "pressione dell'opinione" nelle democrazie occidentali in materia di politica estera. Egli afferma che coloro che si discostano dal consenso su questioni importanti di politica estera sono "arbitrariamente messi sotto pressione e minacciati di isolamento" dalle democrazie occidentali. In occasione dell'anniversario dell'invasione di Mosca del 1968, Fico fa paragoni con ciò che considera "pressione dell'opinione" esistente nell'Europa contemporanea. Fico si oppone all'aiuto militare dell'UE per l'Ucraina e si trova ad affrontare accuse di essere pro-russo a causa di questa posizione.

L'Ucraina riferisce 46 attacchi russi a Pokrovsk, una città dell'est, durante il giorno. Di questi, 44 sono stati respinti con successo, secondo lo Stato Maggiore. La lotta continua in due altri luoghi, alle 21:00 CET. Gli scontri hanno causato la morte o il ferimento di 238 soldati russi; non sono fornite informazioni sulle perdite ucraine. La Russia non ha ancora commentato la situazione.

La Russia afferma di aver impedito un'incursione di "sabotatori" ucraini nella regione di frontiera di Bryansk, confinante con Kursk. Il servizio di sicurezza russo FSB e le unità militari avrebbero fermato il "gruppo di ricognizione-sabotaggio ucraino", secondo il governatore di Bryansk Alexander Bogomaz. La situazione, egli afferma, è ora sotto controllo.

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky spera nell'allocazione rapida dei miliardi promessi dall'Occidente, compresi i fondi dai beni statali russi congelati. Nonostante molte dichiarazioni politiche siano state fatte dai partner dell'Ucraina, se ne attendono altre, secondo Zelensky. Egli ritiene che sia necessario un meccanismo vero e proprio. L'Ucraina ha bisogno dei proventi dei beni russi congelati per difendersi dall'aggressione russa. I paesi del G7 hanno concordato un nuovo aiuto finanziario per Kiev durante il loro summit di giugno, con un prestito sostanzioso di 50 miliardi di dollari garantito attraverso gli interessi sui beni russi congelati.

Il Presidente russo Vladimir Putin elogia la crescente cooperazione tra Russia e Cina. "I nostri rapporti commerciali fioriscono (...). L'attenzione che entrambe le governments prestano ai rapporti commerciali e economici sta dando i suoi frutti", dice durante un incontro con il Premier cinese Li Qiang nel Cremlino. La Cina e la Russia hanno "progetti e programmi su larga scala nel settore economico e umanitario", continua Putin. Li elogia il livello senza precedenti delle relazioni sino-russe, secondo il Cremlino.

L'ex vice ministro della Difesa russo Dmitri Bulgakov, accusato di corruzione, rimarrà in custodia. La sua richiesta di arresti domiciliari e il ricorso contro il fermo sono stati respinti dal tribunale di Mosca. Bulgakov, prima del suo licenziamento, era responsabile dell'acquisizione di materiali per le Forze Armate russe. Il tribunale di Mosca ha anche ordinato il fermo di due presunti complici di Bulgakov e della loro società, che ha ottenuto nove contratti da Bulgakov tra il 2022 e il 2024. Il danno stimato è di circa 50 milioni di rubli (circa 500.000 euro), secondo gli intermediari.

L'Ucraina sta rinforzando le sue truppe nella regione altamente contesa di Pokrovsk, nell'est dell'Ucraina, secondo il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Egli ha rivelato in un discorso televisivo che sono a conoscenza dei piani delle truppe russe nella zona. Nel frattempo, l'avanzata ucraina nella regione russa di Kursk continua, secondo Zelensky. Egli non ha fornito ulteriori dettagli.

Da quando è stato emanato un decreto in Ungheria che nega la protezione generale ai rifugiati ucraini, molti ucraini in Ungheria rischiano di perdere i loro alloggi. Le strutture private per rifugiati hanno già iniziato a sfrattare gli ucraini, secondo l'Aiuto alla Migrazione. A Kocs, a nord di Budapest, circa 120 rifugiati, sotto la supervisione della polizia, hanno dovuto lasciare una casa per gli ospiti. La maggior parte di loro erano donne e bambini rom della regione ucraina occidentale della Transcarpathia, che ha una vasta minoranza ungherese.

