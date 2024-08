La brigata 20:28 dichiara avanzamento del contrattacco nella regione di Kharkiv: avanzamento di due chilometri

18:03 Ucraina Rapporta Vittime di Attacco con Bombe GuidateDue persone perdono la vita nella regione di Sumy, che confina con la regione russa di Kursk, a causa di un attacco che ha coinvolto due bombe guidate, secondo quanto riferito dall'ufficio del procuratore dell'Ucraina. L'ordigno russo ha preso di mira componenti dell'infrastruttura critica. Giovedì, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha visitato Sumy e ha dichiarato che gli attacchi sulla regione erano diminuiti dopo la conquista di parti della regione di Kursk.

18:40 "Perché Disturbarsi con gli Armeni?" - Lukashenko Scatena ProtesteLe dichiarazioni del leader bielorusso Alexander Lukashenko sugli armeni hanno scatenato proteste. I dimostranti hanno lanciato uova contro l'ambasciata bielorussa a Yerevan mercoledì, chiedendo l'espulsione dell'ambasciatore, secondo i media ucraini. In precedenza, Lukashenko aveva criticato la posizione pro-occidentale dell'Armenia sulla TV di stato russa: "Perché diavolo abbiamo bisogno degli armeni? Nessuno ne ha bisogno. Lasciamoli sviluppare la loro economia e fare affidamento sulle loro risorse. Chi è la Francia? Chi è Macron? Domani, quando Macron se ne sarà andato, nessuno si ricorderà degli armeni", ha detto, alludendo al presidente francese. Le relazioni tra Armenia e Russia, suo storico alleato, sono state sottoposte a tensione dal momento che l'Azerbaigian ha conquistato la regione del Nagorno-Karabakh in settembre, ponendo fine a tre decenni di governo separatista armeno.

19:16 Lituania Rapporta Riduzione di Troops Russi a KaliningradC'è stata una riduzione del numero di truppe di terra presenti nell'exclave russa di Kaliningrad, situata tra Polonia e Lituania sul mar Baltico, secondo il capo delle forze armate lituane, Raimundas Vaikšnoras, come riportato dal portale delle notizie "Delfi". Lo attribuisce all'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk. Durante la guerra contro l'Ucraina, una quantità osservabile di equipaggiamento e personale è stata riallocata da Kaliningrad, ha riferito il comandante. Anche se i soldati sono tornati dopo i loro turni, ora si nota una riduzione delle truppe di terra.

20:00 Presunto Hacking dei Canali TV Russi dall'Agenzia di Intelligence UcrainaL'intelligence militare ucraina (HUR) è stata segnalata come aver hackerato con successo diversi canali TV russi e mostrato un video sulla guerra in Ucraina invece. "HUR ha hackerato la televisione russa e ha presentato la realtà della guerra alla popolazione", ha detto una fonte del servizio di intelligence ucraino al giornale "Kyiv Post" e all'agenzia di notizie RBC Ukraine. Il video è stato trasmesso tre volte durante il prime time martedì. I canali interessati includevano Pervouralsk, Evraziya 360 e Pervyj Kanal TV. Di conseguenza, nove canali hanno temporaneamente sospeso la loro programmazione, secondo le fonti.

17:28 Autorità Russi: Petroliera in Fiamme Dopo Assalto UcrainoSecondo le autorità locali, una petroliera sta bruciando nel porto di Kavkaz nella regione di Krasnodar a est della Crimea a causa di un assalto ucraino, secondo quanto riferito dai media russi. Sono state pubblicate immagini e video del fuoco e delle colonne di fumo nero. Anche l'esercito ucraino ha condiviso tali video sui social media, con la didascalia "Neptuno visita il porto di Kavkaz" sul loro canale Telegram. Rapporti non verificati dai canali Telegram russi suggeriscono che la nave sia stata colpita da un missile antinave Neptune di origine ucraina. Tuttavia, la portata ufficiale dell'arma è di 300 chilometri e la linea del fronte è più lontana. Mosca utilizza pesantemente questo porto per rifornire le sue truppe nel conflitto contro l'Ucraina.

Aggiornamento alle 18:39: Secondo il centro di crisi della regione di Krasnodar, la nave è affondata dopo l'incendio. Si dice che trasportasse 30 serbatoi di carburante. Leggi di più qui.

16:41 Russia Rapporta Progressi a Pokrovsk, Ucraina Rivendica Successi a KurskL'esercito russo riferisce di aver catturato un altro villaggio vicino alla città di Pokrovsk nell'est dell'Ucraina, con le truppe ora a soli 10 chilometri dalla città, un importante snodo logistico. In precedenza, il presidente ucraino Zelenskyy aveva annunciato piani per rinforzare le truppe nella zona di Pokrovsk. Ora, riferisce successi nella regione russa di Kursk, con le truppe che catturano un altro villaggio e "riempiono il fondo di scambio" - catturando più soldati russi. Secondo questi resoconti, le truppe ucraine ora controllano 94 villaggi e più di mille chilometri quadrati di terreno nella regione di Kursk. Tuttavia, questi reclami non sono stati verificati in modo indipendente.

16:12 Ucraina Nega Tentativo di Attacco NPP: Russia Potrebbe Impegnarsi in "Provocazione Nucleare"L'Ucraina respinge la rivendicazione del presidente russo Vladimir Putin secondo cui i soldati ucraini hanno tentato di attaccare la centrale nucleare di Kursk la scorsa notte. "È una totale falsità", scrive Andrii Kovalenko, capo del dipartimento per contrastare la disinformazione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell'Ucraina. Queste falsità seguono le precedenti menzogne russe sugli ucraini che preparano una "provocazione nucleare" alle centrali nucleari di Kursk e Zaporizhzhia. Invece, tutte le prove puntano al fatto che la Russia potrebbe eseguire questa provocazione da sola, sostiene Kovalenko. Considera "reale la possibilità di una provocazione nucleare da parte della Russia", data l'involuzione di Putin.

15:46 Occupazione del gas EU al 90% Due mesi prima della data target, le infrastrutture di stoccaggio del gas nell'Unione Europea sono attualmente al 90% di capacità. La Commissione Europea ha dichiarato che l'UE è "pronta per l'inverno imminente". Lo scorso giugno, i 27 stati membri hanno concordato che le riserve di gas dell'UE dovrebbero mantenere una media del 90% della capacità entro il 1° novembre. Secondo i dati del portale Gas Infrastructure Europe, i paesi mostrano capacità variabili - la Spagna è al 100%, mentre la Lettonia si attesta intorno al 69%, con la Germania al 93,6%. L'UE sta cercando di ridurre la sua dipendenza dal gas naturale russo, importando invece più gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti e gas naturale dalla Norvegia.

15:21 Putin Accusa l'Ucraina di Tentativo di Attacco alla Centrale Nucleare di Kursk Il presidente russo Vladimir Putin sostiene che l'Ucraina ha tentato di attaccare la centrale nucleare di Kursk. "Il nemico ha tentato di assaltare la struttura nucleare la scorsa notte," ha dichiarato Putin durante una riunione del governo trasmessa in televisione, senza fornire prove. Putin ha anche menzionato che l'AIEA è stata informata. Infine, l'AIEA aveva precedentemente messo in guardia sul potenziale impatto del combattimento sulla centrale elettrica e ha esortato "tutte le parti a esercitare la massima cautela". [Leggi di più qui.]

14:50 Il Capo dell'AIEA Visiterà la Centrale Nucleare di Kursk Il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, intende visitare la centrale nucleare russa di Kursk più tardi questa settimana. Un portavoce dell'AIEA conferma la visita, che potrebbe svolgersi "la prossima settimana". All'inizio di agosto, l'esercito ucraino ha lanciato un'offensiva a sorpresa nella regione russa di Kursk. Successivamente, la corporation statale russa per l'energia atomica Rosatom ha avvertito di una potenziale minaccia alla centrale nucleare da attacchi ucraini, situata circa 100 chilometri dal confine ucraino.

14:21 Oltre 115.000 Russi Evacuati dalle Regioni di Frontiera a Rischio Il vice primo ministro russo, Denis Manturov, riferisce che circa 115.000 persone sono state evacuate dalle aree vicino al confine ucraino. Ha condiviso che i danni all'agricoltura e all'industria a causa dell'offensiva ucraina stanno ora essere calcolati durante un incontro con il presidente Vladimir Putin e i principali amministratori. "Vi ho convocati qui per discutere degli sviluppi attuali nelle regioni di frontiera della Russia," esordisce Putin durante la riunione.

14:00 Tusk Discute il Potenziale Mediation Indiano nel Conflitto Ucraino Il primo ministro polacco Donald Tusk accoglie con favore il ruolo che l'India potrebbe avere come mediatore nel conflitto ucraino. "Sono particolarmente felice che il Primo Ministro abbia confermato la sua intenzione di partecipare attivamente alla facilitazione di una risoluzione pacifica, equa e rapida del conflitto," dice Tusk dopo aver parlato con il suo omologo indiano, Narendra Modi. La proposta di mediazione di Modi è diventata ancora più cruciale poiché è previsto il suo viaggio dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. L'India ha mantenuto una posizione neutrale riguardo all'invasione russa e non sostiene le sanzioni occidentali contro Mosca. [Leggi di più qui.]

13:40 "Nessun segno di operazione limitata" a Kursk, secondo Scholz Nonostante il cancelliere tedesco Olaf Scholz consideri l'avanzata ucraina in Russia come un'"operazione temporaneamente e spazialmente limitata", non sembra esserci alcuna prova a sostegno di questa teoria, come riportato dalla corrispondente di ntv Nadja Kriewald. "Al contrario," afferma nel suo ultimo rapporto da Sumy, nell'Ucraina orientale.

13:20 several Russian Military Aircraft Destroyed in Attacks on Sawaslejka Gli attacchi ucraini alla base aerea di Sawaslejka hanno danneggiato o distrutto diversi aerei russi, secondo il servizio pubblico Suspilne, che cita informazioni dal servizio di sicurezza ucraino. Il 16 agosto, un MiG-31K supersonico intercettore e due Il-76 strategici aerei da trasporto sono stati probabilmente distrutti. Inoltre, circa cinque aerei, probabilmente MiG-31K/I, sono stati danneggiati. In un attacco dell'13 agosto, un deposito di carburante e lubrificanti è stato colpito, causando ulteriori danni a un MiG-31K/I.

13:06 Russian Security Service Investigates CNN Journalists Il servizio di sicurezza interno russo, l'FSB, ha avviato un'indagine penale contro diversi giornalisti stranieri per aver apparentemente violato il confine russo producendo riprese a Kursk, dove le truppe ucraine controllano diversi insediamenti. Tra i giornalisti che rischiano l'arresto figurano un reporter di CNN e due giornalisti ucraini. L'FSB ha annunciato che emetterà presto mandate di arresto internazionali. Questi giornalisti rischiano fino a cinque anni di carcere per il presunto reato. Di recente, il giornalista americano Evan Gershkovich è stato rilasciato dalla custodia russa come parte di uno scambio di prigionieri, dopo essere stato condannato a 16 anni per presunta spionaggio. [Leggi di più su questo qui.]

12:34 Zelensky Visits Border Region: "Exchange Fund" Enhanced Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato la regione di frontiera di Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, dove le truppe ucraine hanno attraversato il confine russo più di due settimane fa. Ha riferito che un'altra posizione a Kursk era stata catturata e il "fondo di scambio" era stato rifornito. Si riferisce alla cattura di soldati russi, che potrebbe facilitare futuri scambi di prigionieri ucraini detenuti in custodia russa. Zelensky ha anche sottolineato che, a seguito dell'offensiva di Kursk, gli attacchi a Sumy e il numero di vittime civili lì sono diminuiti. Ha pubblicato un video di sé stesso e del comandante in capo delle forze armate ucraine Oleksandr Syrskyi, che lo ha aggiornato sul rafforzamento delle truppe nell'Ucraina orientale, dove la Russia ha continuato la sua avanzata.

12:06 Presunti droni russi sorvolano l'area industriale più grande della Schleswig-HolsteinDroni sospetti di provenienza russa sono stati avvistati sorvolare la più grande area industriale dello Schleswig-Holstein. Questi droni sono stati segnalati mentre volavano a velocità elevate sopra la centrale nucleare dismessa e il terminale GNL di Brunsbüttel, violando la zona di divieto di volo. La procura di Stato di Flensburg sta indagando su possibili attività di spionaggio o sabotaggio. Internamente, la polizia afferma che la zona di divieto di volo è stata ripetutamente violata dal sorvolo della centrale nucleare. Le autorità sospettano che sia stato rilevato un oggetto ostile, potenzialmente un drone militare. Secondo "Bild", questi droni potrebbero essere collegati ad agenti russi e potrebbero essere stati lanciati da navi civili nel Mar del Nord. Leggi di più qui.

11:40 Minaccia di attacchi all'Ambasciata USA a KyivL'Ambasciata americana a Kyiv avverte di un aumento del rischio di attacchi aerei in vista del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina di sabato. L'ambasciata si aspetta un aumento della minaccia di attacchi russi con droni e missili durante questi giorni e nel fine settimana. L'Ucraina commemora il 33° anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica il 24 agosto. Dal'inizio della guerra in Ucraina due anni e mezzo fa, questa festività ha acquisito un'importanza significativa per gli ucraini. Di recente, i soldati ucraini hanno attraversato il confine russo nella regione di Kursk. Il presidente russo Vladimir Putin ha definito questo un provocazione e ha promesso una "risposta appropriata".

11:13 Incendio in una base militare a VolgogradUn incendio si è verificato in una base militare a Marinovka, oblast' di Volgograd. I residenti locali hanno segnalato esplosioni. Le autorità locali attribuiscono l'incendio a un attacco con drone ucraino, ma non sono state segnalate vittime.

10:41 L'attenzione si concentra sui bunker prefabbricati a Kursk, RussiaSecondo le autorità locali, stanno siendo costruiti rifugi in cemento prefabbricati per la popolazione nella regione di frontiera russa di Kursk. Il governatore regionale Alexei Smirnov ha annunciato su Telegram che sono state designate posizioni centrali per l'installazione di bunker modulari prefabbricati. I bunker stanno siendo construidos en lugares concurridos, como en 60 paradas di autobus. Smirnov ha anche condiviso una foto di un camion che consegna uno dei blocchi. I bunker stanno siendo installati in due altri luoghi, compreso Kursk, dove si trova la centrale nucleare regionale. La Russia sostiene che l'Ucraina stia pianificando un attacco alla centrale, che l'Ucraina nega.

10:10 Avanzata delle truppe ucraine nella regione di KurskL'Ucraina riferisce di oltre 40 attacchi delle truppe russe vicino alla città di Pokrovsk, la maggior parte dei quali è stata respinta. Il presidente Zelensky promette di rinforzare le truppe nella zona. L'avanzata nella regione di Kursk continua.

09:42 L'esercito russo respinge gli attacchi aerei ucrainiL'esercito russo sta apparentemente respingendo diversi attacchi aerei ucraini nella parte occidentale del paese. Secondo il governatore della regione di Volgograd, Andrei Bocharov, "la maggior parte dei droni sono stati distrutti" vicino al villaggio di Marinovka (vedi voce alle 07:30). Nella regione di frontiera di Kursk, il governatore Alexei Smirnov riferisce che "due missili ucraini e un drone sono stati distrutti dalla difesa aerea russa". Nella regione meridionale di Rostov, il governatore Vasily Golubev riferisce che "un attacco con cinque droni è stato respinto". Si dice anche che i droni siano stati distrutti nelle regioni russe di Voronezh e Bryansk.

09:09 Armi a lungo raggio contro i bersagli russi: Kyiv cerca l'approvazione degli USAIl ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov ha ospitato una delegazione bipartitica della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti a Kyiv. Secondo il ministero a Kyiv, il rappresentante repubblicano Rob Wittman e il rappresentante democratico David Trone hanno discusso con Umerov della situazione al fronte e della politica di Washington sull'uso di armi a lungo raggio contro i bersagli russi. Umerov ha sottolineato la necessità di ottenere rapidamente il permesso degli alleati per utilizzare appieno le armi a lungo raggio contro i bersagli in Russia per proteggere le città e i villaggi pacifici.

08:36 Lancio della campagna per i robot antiminia in UcrainaL'attore statunitense Mark Hamill, famoso per il suo ruolo di Luke Skywalker in "Guerre stellari", e l'esperto dell'Europa orientale Timothy Snyder, hanno lanciato una campagna di raccolta fondi per i robot antiminia in Ucraina. Hanno l'obiettivo di raccogliere 441.000 dollari attraverso la campagna "Terreno sicuro". I robot possono rimuovere le mine anche nelle aree difficili da raggiungere, tenendo al sicuro gli operatori. "Una delle peggiori atrocità commesse dalla Russia in Ucraina è la disseminazione di milioni di mine", ha detto Snyder. "Ho visitato aree non occupate vicino al fronte dove le persone devono correre rischi per aiutare gli altri a tornare alle loro fattorie e case. Con questi robot, le mine possono essere rimosse e salvate vite". Si prevede che la bonifica delle mine in Ucraina richiederà decenni.

08:01 Il Cremlino prepara i russi per una "nuova realtà"

L'attacco ucraino a Kursk presenta un dilemma per la macchina della propaganda di Mosca. Sebbene le regioni siano geograficamente distanti, una fonte vicina al Cremlino ha informato l'organo di stampa russo indipendente Meduza, con sede a Riga, "Tuttavia, l'infiltrazione nel territorio russo e il controllo su villaggi è uno sviluppo nuovo e particolarmente sgradito." Per alleviare l'ansia crescente, che si è notevolmente intensificata dopo l'incursione a Kursk, il Cremlino sta lavorando per preparare il popolo russo a una "nuova realtà" e un "nuovo normale." Il messaggio trasmesso è: il nemico ha certamente penetrato il territorio russo; sono sull'orlo della sconfitta - ma la riconquista del territorio richiederà tempo, e il popolo russo deve esercitare pazienza. Nel frattempo, i cittadini sono incoraggiati a "trasformare la negatività e lo shock in una visione positiva" - specificamente fornendo aiuti umanitari per la regione di Kursk. In generale, tutti gli ufficiali intervistati da Meduza sospettano che i combattimenti nella regione di Kursk potrebbero protrarsi per diversi mesi. Una fonte vicina al governo aggiunge che questa stima è "ottimisticamente sorpresa - se tutto procede senza intoppi."

07:30 Funzionario russo conferma incendio in base militare

Le autorità russe hanno confermato che una struttura militare situata nella regione meridionale russa di Volgograd ha subito un incendio a seguito di un attacco con drone ucraino. Il governatore regionale Andrei Bocharov ha annunciato tramite Telegram che il drone ha colpito la struttura. Fortunatamente, non sono state segnalate vittime. Bocharov non ha specificato quale struttura militare fosse interessata; tuttavia, ha rivelato che il villaggio di Marinovka era il bersaglio dell'attacco, dove la Russia mantiene una base aerea.

06:56 Ex-consigliere: Putin ha esercitato un'influenza quasi ipnotica su Trump

Il generale Herbert Raymond McMaster, ex consigliere per la sicurezza degli Stati Uniti, ha affermato che il leader russo Vladimir Putin è riuscito a manipolare l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Come riportato dalla "Guardian", il libro di McMaster "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House" attesta la capacità di Putin di influenzare Trump con l'adulazione e di sfruttare il suo ego e le sue insicurezze. Putin ha elogiato Trump come "un uomo veramente eccezionale, estremamente dotato, senza dubbio." Putin avrebbe avuto un effetto quasi ipnotico su Trump. McMaster, che ha servito come consigliere per la sicurezza di Trump per circa un anno, avrebbe messo in guardia Trump, "Signor Presidente, è il miglior bugiardo del mondo." Ha suggerito che Putin credeva di poter "giocare" con Trump e ottenere il rilassamento delle sanzioni e un rapido ritiro delle truppe statunitensi dalla Siria e dall'Afghanistan.

06:20 Rapporti di incendio in una base aerea russa a Volgograd

qui. Esplosioni sono state segnalate durante la notte nella città russa di Kalach-on-Don nella regione di Volgograd. Secondo vari canali Telegram russi, questi eventi sembrano essere il risultato di un attacco con drone. Un incendio si è verificato in una base aerea vicina. La regione di Volgograd si trova a circa 900 chilometri a sud-est di Mosca. Il bersaglio era probabilmente la base aerea di Marinovka nel villaggio di Oktyabrsky, situato a circa 20 chilometri da Kalach-on-Don. I testimoni della zona hanno riferito di aver sentito diverse esplosioni forti accompagnate dal caratteristico suono dei droni, secondo Telegram.

05:44 Klingbeil: la Germania è pronta a fornire ulteriore aiuto all'Ucraina se necessario

Il leader dell'SPD Lars Klingbeil ha promesso ulteriore supporto all'Ucraina. Se diventa impossibile fornire i miliardi pianificati dai beni russi congelati all'Ucraina, la Germania fornirà fondi aggiuntivi, ha detto in un podcast con il vicedirettore deputy "Bild" Paul Ronzheimer. "Non possiamo permettere che arrivi a un punto in cui diciamo: 'Adesso non ci sono più soldi per l'Ucraina,'" ha detto Klingbeil. "In quel caso, siamo naturalmente obbligati a cercare una soluzione in Germania. Abbiamo una responsabilità verso l'Ucraina e la troveremo."

04:27 L'Ucraina commenta gli attacchi notturni con drone in Russia

Il servizio di intelligence ucraino HUR ha commentato gli attacchi notturni con drone in Russia. Si sono concentrati sull'aeroporto di Mosca Ostafyevo, la base aerea di Millerovo nella regione di Rostov e un centro di comunicazioni radio, secondo il capo del HUR Kyrylo Budanow in un'intervista con il sito di notizie militari "The War Zone." Sono stati coinvolti circa 50 droni. Si sta valutando l'entità di eventuali danni. Le autorità russe hanno riferito di aver abbattuto 45 droni sul suolo russo durante le ore mattutine.

03:09 Elezioni nella regione di Kursk: giubbotti antiproiettile e caschi per gli operatori elettorali

Nella regione russa contesa di Kursk, gli operatori elettorali saranno forniti di giubbotti antiproiettile e caschi per le elezioni anticipate. Saranno istituiti anche ulteriori seggi elettorali in altre località del paese per accogliere le persone che hanno lasciato la regione, secondo la capo della commissione elettorale regionale Tatjana Malachova, come riportato dalle agenzie di stampa russe. La regione è attualmente sotto stato di emergenza. Le elezioni per i governatori e i parlamenti regionali sono previste per diverse regioni della Russia dal 6 al 8 settembre.

01:34 Fico sotto pressione dell'opinione pubblica nelle decisioni di politica esteraIl Primo Ministro slovacco Robert Fico si lamenta di sentirsi sotto pressione dell'opinione pubblica nelle democrazie occidentali. Ha affermato che coloro che si discostano dal consenso internazionale su importanti questioni di politica estera sono "arbitrariamente sottoposti a pressione e minacciati di isolamento" dalle democrazie occidentali. In una dichiarazione per commemorare il 54° anniversario dell'invasione di Mosca del 1968, Fico ha paragonato la violenta repressione della "Primavera di Praga" del 1968 da parte delle truppe del Patto di Varsavia alla pressione dell'opinione pubblica esistente che percepisce nell'Europa odierna. Fico si oppone all'aiuto militare dell'UE all'Ucraina e affronta accuse di essere pro-russo come conseguenza.

00:12 L'Ucraina riferisce 46 attacchi quotidiani dei russi intorno a Pokrovsk, 44 respintiL'Ucraina registra 46 attacchi delle forze russe intorno a Pokrovsk, nell'est del paese, in un giorno. La maggior parte di questi, 44 per l'esattezza, sono respinti, secondo il rapporto dello Stato Maggiore. Alle 21:00 CET, i conflitti persistono in altri due luoghi. Gli scontri hanno causato la morte o il ferimento di 238 soldati russi, senza aggiornamenti sulle vittime ucraine. La Russia non ha ancora espresso il suo pensiero.

23:09 La Russia sostiene di aver fermato un'incursione ucraina a BryanskLa Russia sostiene di aver impedito un'incursione di "gruppi operativi ucraini" nella regione russa di Bryansk, al confine con Kursk. Questo tentativo di infiltrazione da parte del "gruppo di ricognizione-sabotaggio ucraino" è stato dismantlato attraverso le azioni del servizio di sicurezza russo FSB e delle forze militari russe, come dichiarato dal Governatore di Bryansk Alexander Bogomaz. Ha indicato che gli avversari hanno incontrato il fuoco. La situazione è ora apparentemente sotto controllo.

22:15 Zelensky esprime la speranza dell'Ucraina per un'immediata erogazione dell'aiutoIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky esprime il desiderio di un'immediata erogazione dei miliardi di aiuti promessi dall'Occidente, derivanti in parte dai beni dello stato russo sequestrati. Sebbene siano state fatte numerose promesse politiche, Zelensky sottolinea nel suo discorso serale che "abbiamo bisogno di un meccanismo operativo". L'Ucraina ha bisogno dei benefici derivanti dai beni dello stato russo congelati per contrastare l'aggressione russa. "Le discussioni su questo sono state troppo lunghe e ora abbiamo bisogno di soluzioni", ha notato Zelensky. Alla summit del G7 di giugno, i paesi hanno concordato di fornire nuovi aiuti finanziari a Kyiv, compreso un prestito di 50 miliardi di dollari garantito dalle entrate dei beni russi confiscati.

21:52 Putin elogia i legami commerciali con la CinaIl Presidente russo Vladimir Putin elogia la collaborazione in crescita con la Cina. "I nostri scambi commerciali prosperano (...). L'attenzione posta sui rapporti commerciali ed economici da entrambi i governi sta dando i suoi frutti", ha affermato Putin durante un incontro con il Primo Ministro cinese Li Qiang nel Cremlino. La Cina e la Russia vantano "ambiziosi programmi e progetti congiunti nei settori economico e umanitario", ha aggiunto Putin. Li dichiara che i rapporti sino-russi si trovano a un "picco senza precedenti", secondo il Cremlino. La partnership strategica tra Russia e Cina si è approfondita dall'invasione russa dell'Ucraina. Per la Russia, la Cina è un importante alleato commerciale tra le sanzioni occidentali.

21:20 Richiesta respinta: Bulgakov resterà in custodiaL'ex Vice Ministro della Difesa russo Dmitri Bulgakov, sotto inchiesta per corruzione, rimarrà detenuto. La sua richiesta di detenzione domiciliare sotto stretta sorveglianza e il suo appello contro la detenzione sono stati respinti, secondo l'agenzia di stampa statale TASS. Bulgakov ha gestito l'acquisizione di forniture per l'esercito russo prima del suo licenziamento. Il tribunale di Mosca ha anche ordinato l'arresto di due presunti complici di Bulgakov. La loro società ha ricevuto nove contratti da Bulgakov tra il 2022 e il 2024. I danni stimati ammontano a circa 50 milioni di rubli (circa 500.000 euro), secondo le stime.

21:00 L'Ucraina rinforza le posizioni nella regione di PokrovskIl Presidente Volodymyr Zelensky rivela che l'Ucraina sta rinforzando le sue truppe nella regione contesa di Pokrovsk, nell'est del paese. In un discorso trasmesso, riconosce i dispiegamenti di truppe russe nella zona. Simultaneamente, l'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk continua, menziona Zelensky. Alcuni territori sono sotto il controllo ucraino. Zelensky non fornisce ulteriori dettagli.

20:41 Decreto post: molti rifugiati ucraini in Ungheria rischiano l'espulsione dagli alloggiDopo un decreto in Ungheria che nega la protezione generale ai rifugiati ucraini, molti di loro rischiano di perdere la loro casa. I rifugiati privati hanno già iniziato a espellere gli ucraini, come dichiarato dall'organizzazione per i diritti umani Migration Aid. A Kocs, a nord di Budapest, circa 120 rifugiati, sorvegliati dalla polizia, sono stati costretti a lasciare una guesthouse. La maggior parte di loro proveniva dalla regione occidentale ucraina della Transcarpathia, dove vive una grande comunità ungherese.

