La BMW Serie 1 rivista offre una potenza ridotta ma una gioia incrollabile al volante

Dopo soli cinque anni, la seconda generazione della BMW 1 Series a trazione anteriore è in arrivo. È un miglioramento?

Quando la prima BMW 1 Series a trazione anteriore è arrivata sul mercato cinque anni fa (la prima BMW a trazione anteriore è stata la 2 Series Active Tourer nel 2014), le opinioni degli esperti erano divise. Alcuni critici hanno criticato la sensibilità della sterzata e il passaggio dalla trasmissione automatica a convertitore di coppia alla trasmissione a doppia frizione. Altri hanno elogiato lo spazio aggiuntivo. Naturalmente, l'assenza di un tunnel di trasmissione e la disposizione del motore trasversale invece che longitudinale risparmia spazio, a beneficio dei passeggeri.

Ora, la seconda generazione è all'orizzonte e sta suscitando molto interesse tra i fan. La scheda tecnica sta già sollevando alcune controversie. Perché la 120 (ora senza suffisso alfabetico) con 1500 kg impiega circa un secondo in più della precedente 120i per raggiungere i 100 km/h? La ragione è semplice - il nuovo modello ha 8 CV di potenza in meno (170 CV derivano da 156 CV termici e 20 CV elettrici, con il motore elettrico nella trasmissione a doppia frizione a sette velocità che aggiunge 55 Nm di coppia). La direzione del prodotto difende la potenza ridotta confrontando la 120 con la vecchia 118i. Una prospettiva interessante.

La 120 ora rappresenta tre cilindri

In ogni caso, la 120, designata "F70", si basa sul motore a tre cilindri B38 della precedente 118i. Si sente fin dai primi metri. Inizia con un brontolio fondamentale invece che liscio, ma senza influire significativamente sulla mordente. Nella vita di tutti i giorni, l'accelerazione leggermente più lenta è trascurabile. Ciò che sorprende di più è che il boost non elimina completamente il piccolo ritardo di turbo nell'efficientissimo motore a benzina Otto-carburato. BMW ha equipaggiato il motore a benzina da 240 Nm di coppia con iniezione diretta nel combustibile nella camera di combustione o nel collettore di aspirazione per ridurre il consumo di carburante a meno di sei litri per 100 km nel ciclo WLTP.

Coloro che optano per il modello M135 xDrive notevolmente più costoso (56.200 euro rispetto ai 37.900 euro del prezzo di base) si concentreranno probabilmente sulle prestazioni piuttosto che sull'efficienza del carburante. Il team di stampa di BMW ha fornito prove di guida per questo modello. I modelli top con 300 CV (senza elettrificazione) possono consumare fino a otto litri di benzina premium a pieno regime.

Al contrario, l'attenzione è sulle prestazioni con l'M135 xDrive, e il motore a quattro cilindri accelera quasi senza trazione verso la soglia dei 100 km/h in 4,9 secondi. Oltre alla distribuzione della potenza a tutte e quattro le ruote, gli ingegneri hanno installato un differenziale autobloccante meccanico all'asse anteriore. Il complesso sistema di trasmissione del motore a combustione interna con ritardo nella costruzione della coppia, come un motore elettrico e molti cambi marcia, non sempre parte subito a seconda della modalità di guida. Pertanto, c'è anche la funzione boost sul paddle del volante, simile ad altri modelli BMW. In questo caso, il passeggero si sente piuttosto ben ancorato al nuovo sedile quando la massima potenza del motore è combinata con l'accelerazione massima.

In modalità Sport, la 135i diventa ancora più aggressiva, enfatizzando ogni cambio marcia della trasmissione a doppia frizione con un breve colpo di scarico. Questa composizione aggressiva può sostituire i toni più raffinati dei precedenti sei cilindri in linea con trazione posteriore? Non proprio. Ma l'agilità sulla strada di campagna cancella quelle preoccupazioni.

Vari miglioramenti nel reparto sospensioni mirano a migliorare la precisione di sterzata della BMW 1 Series. Il corpo è più rigido e c'è una trave di sospensione nel vano motore per aumentare la rigidità. La versione top potrebbe girare più stretta, che potrebbe essere anche dovuta a un leggero cambiamento del rapporto di sterzata, ma nessuno potrebbe accusare l'elegante compact sports car verde di mancare di divertimento alla guida. Inoltre, gli occupanti sono comodamente trattenuti durante le curve ad alta velocità grazie ai sedili sportivi con imbottitura in Alcantara.

Alla stessa base di 2,67 metri, il nuovo modello è lungo 4,36 metri, rendendolo circa quattro centimetri più lungo del modello precedente, che era a malapena visibile. Tuttavia, una volta saliti a bordo, si noterà una sensazione diversa: i pulsanti fisici, a parte il familiare controllo del volume nella consolle centrale, sono scomparsi. Dovrai abituarti al sistema operativo BMW 9, che funziona bene dopo una breve curva di apprendimento. Se apprezzerai o desidererai la guida semi-autonoma opzionale, lo scoprirai presto.

La griglia a kidney illuminata è ora standard, aumentando l'appeal visivo, soprattutto al crepuscolo. Altrimenti, l'auto compatta si presenta in modo gustoso e senza pretese, evitando l'eccessivo uso di pieghe sul metallo. "La semplicità è la chiave" sembra essere il mantra del design. Gli incavi sottili nei fanali posteriori richiamano la coupé-like X2 e suggeriscono legami familiari. L'auto compatta rappresenta anche il nuovo design BMW, con la denominazione del modello integrata nell'area della ben progettata piega Hofmeister (colonna C). Ben fatto.

Se non ti piace la potenza della 120i, c'è la 116 senza boost elettrico (con 122 CV) a soli 32.900 euro. Inoltre, ci sono due alternative diesel: la 118d e la 120d, rispettivamente a 38.200 e 40.500 euro. La 120d ha un vantaggio con 20 cavalli elettrici in più, portando la potenza totale a 163 CV. La gamma si conclude con la 123 xDrive, con una potenza di sistema di 218 CV. Questa nuova gamma di veicoli non rende la scelta più facile, ma fidati, ti divertirai alla guida di qualsiasi di essi. Provala.

