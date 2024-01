La BMW i Vision Dee è una concept car che cambia letteralmente colore

Le due vetture, che hanno un aspetto sostanzialmente identico, si chiamano entrambe i Vision Dee concept. Dee sta per Digital Emotional Experience. Una versione dell'auto ha, letteralmente, pannelli della carrozzeria che cambiano colore.

L'anno scorso, al CES, BMW aveva presentato un veicolo concept "cambia colore", che però cambiava solo in varie tonalità di grigio. Quest'anno, la i Vision Dee cambia in un'intera tavolozza di colori, con diverse parti della carrozzeria che mostrano colori diversi contemporaneamente. Anche le ruote cambiano colore.

L'altra concept i Vision Dee è stata realizzata per mostrare nuove idee per l'"interfaccia utente", ovvero il modo in cui il conducente e i passeggeri interagiscono con il veicolo. In questo caso, per "interfaccia utente" non si intende solo l'interno dell'auto.

Anche l'esterno, la parte anteriore dell'auto, l'area intorno ai fari e la "griglia" - che, su quest'auto, è in realtà un pannello di visualizzazione - può mostrare forme e tonalità diverse, creando qualcosa di simile alle espressioni facciali. Secondo BMW, l'auto può mostrare diversi stati d'animo o reazioni, come approvazione, felicità o stupore.

Naturalmente, l'auto dispone anche di un head-up display, ma nella concept i Vision Dee il display si estende su tutto il parabrezza. Questa particolare caratteristica è un elemento che BMW ha dichiarato di voler inserire nei veicoli di serie a partire dal 2025.

Come per gli altri head-up display, le immagini proiettate, che possono includere indicazioni di navigazione o immagini più complesse, sono normalmente trasparenti.

Nella concept car, le immagini possono essere proiettate anche sui finestrini laterali. Ad esempio, il conducente può selezionare un avatar digitale che può essere proiettato sul finestrino laterale come parte di un display di saluto quando il conducente si avvicina al veicolo.

Il tipo di contenuti, dalle informazioni di base sulla guida ai personaggi dei cartoni animati, che vengono visualizzati sul parabrezza e sui finestrini è controllato da un comando a scorrimento sul cruscotto, che a sua volta è una semplice proiezione. Invece di avere un controllo fisico o un touchscreen permanente, il "Mixed Reality Slider", come lo chiama BMW, viene proiettato sul cruscotto mentre i sensori sulla superficie rilevano un dito che scorre sul controllo.

Con il comando, l'utente può scegliere tra cinque diversi livelli di contenuti digitali nei finestrini. I livelli vanno dalle informazioni di base sulla guida alle informazioni di realtà aumentata relative a ciò che si trova all'esterno, fino a mondi completamente virtuali che oscurano tutto ciò che si trova all'esterno. (Presumibilmente l'esperienza completamente virtuale è destinata all'uso quando l'auto non viene guidata).

La i Vision Dee è una berlina e non un SUV, come la concept dello scorso anno al CES, perché la berlina rimane "il cuore del marchio BMW", ha dichiarato la casa automobilistica nel suo annuncio.

