- La bionda alta con il 90° compleanno

Raramente un altro attore è così strettamente legato al titolo del suo primo grande successo cinematografico come Pierre Richard (90). Sono passati più di cinquant'anni da quando il comico francese ha celebrato il suo debutto internazionale con la parodia di spionaggio "Il lungo biondo con un piede nero" nel 1973, ma in Germania, "Il lungo biondo" rimane un sinonimo indiscusso dell'artista.

Non importa che Richard sia apparso in oltre 50 altri film, i suoi capelli sono diventati bianchi come la neve e, come ha scherzato in un'intervista con la "Badische Zeitung" qualche anno fa, potrebbe essere mandato fuori solo come "Il lungo biondo con la scarpa ortopedica".

Debutto con "Il lungo biondo con un piede nero"

Il successo mondiale di Pierre Richard con "Il lungo biondo con un piede nero" è stato in gran parte dovuto all'entusiasmo con cui la commedia di spionaggio è stata accolta dal pubblico tedesco. Quando il film è uscito nelle sale cinematografiche francesi nel dicembre 1972, ha riscosso solo un modesto successo. Solo dopo che il film, in versione doppiata in tedesco, ha conquistato le sale cinematografiche un anno dopo, è diventato un successo internazionale e ha reso Pierre Richard una superstar anche nel suo paese.

Intrappolato nella spirale del successo comico

"'Il lungo biondo con un piede nero' mi ha reso famoso in tutto il mondo, ha cambiato tutto", cita "Deutschlandfunk Kultur" dal successo spettacolare. Tuttavia, il ruolo dell'assurdamente goffo violinista che accidentalmente diventa il bersaglio dei servizi segreti nel film lo ha fissato per il resto della sua vita a ruoli comici di questo tipo. "Forse questa spirale di successo con le commedie mi ha impedito di pensare al tipo di cinema cheReally mi si addice", riflette l'attore anziano in retrospettiva.

Il culto intorno a Pierre Richard e "Il lungo biondo con un piede nero", soprattutto in Germania, ha raggiunto proporzioni grottesche. Nel tentativo di sfruttare a tutti i costi il successo enorme di questo successo cinematografico, sono seguite numerose altre commedie di Richard con titoli di distribuzione tedeschi che facevano riferimento al "lungo biondo", anche se non avevano alcun legame con l'originale in termini di contenuto. Tra questi c'erano "Il lungo biondo con i capelli rossi" (1974), "Il gentiluomo con i piedi veloci" (1978) e "Il lungo biondo e il piccolo nero" (1975).

Punti salienti della carriera con Gérard Depardieu

Nella decade del 1980, la carriera di Richard ha conosciuto un altro picco con diverse commedie di successo insieme a Gérard Depardieu (75). Mentre Depardieu interpretava il ruolo del duro in "Il cretino e il suo cavallo" (1981), "Due amanti pazzi" (1983) e "I fuggiaschi" (1986), Richard ha nuovamente incarnato in modo affidabile il simpatico pasticcione che il pubblico associava al suo nome e si aspettava da lui.

Solo negli ultimi anni Pierre Richard ha cercato di liberarsi dall'immagine dell'eterno pasticcione e dimostrare il suo talento in ruoli drammatici, come nella commedia tragica "Le ricette di una cuoca amorevole" (1996) o nel film storico "Il trovatello" (2000). Anche se questi film sono stati accolti con generale approvazione, hanno trovato meno appeal presso il pubblico delle sue commedie azione.

Nonostante la continuazione della regia di film negli ultimi tre decenni, solo pochi di essi sono arrivati al pubblico tedesco, con molti non rilasciati nemmeno nelle sale cinematografiche qui. Eccezioni degne di nota sono state la commedia franco-tedesca "E se vivessimo tutti insieme?" del 2011, in cui Richard ha recitato insieme a Jane Fonda (86), Geraldine Chaplin (80) e Daniel Brühl (46), nonché la commedia sentimentale "Monsieur Pierre va online" (2017).

Ritorno a Cannes con Johnny Depp

Lo status di Richard come una figura di spicco, nonostante la sua età avanzata, è stato evidente al 76° Festival di Cannes nel maggio 2023, dove ha sfilato sul tappeto rosso insieme alla superstar americana Johnny Depp (61) per presentare il film d'apertura "Jeanne du Barry - La favorita del re", in cui entrambi hanno recitato.

