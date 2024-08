La Bielorussia sposta truppe e missili al confine ucraino

Lo scontro nella regione di Kursk sta causando sempre più preoccupazione a Mosca. Il dittatore bielorusso Lukashenko parla contemporaneamente di presunti droni ucraini abbattuti - e invia truppe alla regione di frontiera. Il Cremlino potrebbe gettare la Bielorussia "nel forno della sua guerra", teme l'esperto di Europa orientale Friedman.

Dopo l'presunta infiltrazione di droni da combattimento ucraini nello spazio aereo bielorusso, il Ministero degli Affari Esteri di Minsk ha avvertito di un'escalation del conflitto. Tali "atti criminali" potrebbero portare a una radicale escalation della situazione, ha detto il Ministero degli Affari Esteri bielorusso in una dichiarazione all'agenzia di stampa statale Belta. Sono anche un "tentativo pericoloso di estendere la zona di conflitto attuale nella nostra regione". La Bielorussia userà il suo diritto di autodifesa e risponderà in modo appropriato a qualsiasi provocazione o atto ostile.

Il leader Alexander Lukashenko aveva precedentemente riferito dell'abbattimento presunto di diversi oggetti volanti ucraini. La difesa aerea è stata posta in allerta massima perché circa dieci oggetti volanti dall'Ucraina sono entrati nello spazio aereo bielorusso nell'est del paese nella regione di Kostjukowitschy, ha detto Lukashenko oggi riguardo all'incidente del giorno prima.

Date la "situazione in Ucraina e nella regione russa di Kursk", Lukashenko ha ordinato il rafforzamento delle truppe bielorusse nella regione di frontiera con l'Ucraina, ha detto il Ministro della Difesa Viktor Chrenin a Minsk. È stato anche ordinato il dispiegamento di missili balistici "Iskander" e lanciarazzi "Polones" nella regione.

Storico: il Cremlino potrebbe decidere di gettare la Bielorussia "nel forno della guerra"

L'esperto di Europa orientale Alexander Friedman vede le attuali attività militari in Bielorussia come una risposta all'avanzata dell'Ucraina nella regione russa di Kursk. Lo scontro lì è in corso da cinque giorni, con l'Ucraina che ha catturato diversi insediamenti. "Se gli eventi nella regione di Kursk continueranno a svilupparsi negativamente per la Federazione Russa, potrebbe verificarsi una situazione critica in cui il Cremlino decide di gettare l'esercito bielorusso nel forno della sua guerra. E Lukashenko ne è consapevole", ha scritto lo storico dell'Università di Düsseldorf su Telegram.

La Bielorussia sostiene la Russia nella sua guerra contro l'Ucraina. Fin dall'inizio della guerra quasi due anni e mezzo fa, il paese ha messo a disposizione il suo territorio alle truppe russe per marciare nel nord dell'Ucraina. C'è sempre la paura che la Bielorussia entrerà direttamente in guerra.

