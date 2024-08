- La Bielorussia ha ridislocato le forze militari verso il confine con l'Ucraina.

Ucraina accusa l'alleato confinante Bielorussia di radunare truppe vicino al suo confine, come riferito dal Ministero degli Esteri ucraino domenica. I servizi di intelligence hanno affermato di aver notato Bielorussia concentrarsi su un numero significativo di forze nella regione di Gomel vicino al confine ucraino, sotto la scusa di esercitazioni militari.

Kiev ha consigliato a Bielorussia di evitare un "errore rimpiangibile" sotto l'influenza russa. L'esercito bielorusso dovrebbe cessare queste "azioni non cooperative". Il Ministero degli Esteri ha invitato i soldati bielorussi a ritirare le loro truppe dal confine, mantenendo una distanza superiore alla portata dei sistemi missilistici bielorussi.

Mercenari di Wagner in Bielorussia?

Kiev ha rilevato anche la presenza di combattenti di Wagner, un gruppo militare privato russo, in Bielorussia. Alcuni di questi soldati hanno trovato rifugio in Bielorussia dopo il fallito tentativo di rivolta guidato dal loro leader Yevgeny Prigozhin in Russia, lo scorso giugno 2023.

Kiev ha considerato le esercitazioni militari nella regione di confine come una potenziale minaccia per la "sicurezza internazionale" a causa della vicinanza della centrale nucleare di Chernobyl. Il Ministero degli Esteri di Kiev ha sottolineato: "L'Ucraina non ha mai, e non instigherà mai, azioni ostili contro il popolo bielorusso".

La dichiarazione del Ministero degli Esteri è stata rilasciata mentre l'Ucraina stava facendo progressi nella regione di confine russa di Kursk. Dal 6 agosto, l'Ucraina ha segnalato significativi guadagni territoriali lì. Nel frattempo, la Russia ha continuato la sua espansione nell'Ucraina orientale.

L'Ucraina discute i progressi nella regione di Kursk

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha parlato domenica sera, facendo riferimento a una discussione con il comandante in capo Oleksandr Syrsky, affermando che le truppe ucraine avevano fatto ulteriori progressi nella regione di Kursk. "Da uno a tre chilometri. Abbiamo preso il controllo di due villaggi aggiuntivi", ha detto Zelenskyy nel suo messaggio serale. "I combattimenti sono in corso in un altro villaggio".

Il leader bielorusso Alexander Lukashenko mantiene stretti legami e sostegno per il presidente russo Vladimir Putin. Il suo paese dipende politicamente ed economicamente dalla Russia.

L'UE accusa la Bielorussia di utilizzare il suo territorio come base di lancio per le truppe russe. Prima dell'invasione russa dell'Ucraina a febbraio 2022, la Russia ha posizionato massicce formazioni militari sul territorio bielorusso vicino al confine ucraino, sotto la scusa di esercitazioni militari.

