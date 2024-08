- La Bielorussia ha annunciato lo schieramento di carri armati verso l'Ucraina

Dopo l'allegato abbattimento di diversi droni da combattimento ucraini in Bielorussia, il Ministero della Difesa di Minsk sostiene di aver dispiegato carri armati al confine. Il ministero ha pubblicato un video sul canale Telegram che mostra il carico dei carri armati su un trasporto ferroviario. Le unità sono state poste in standby per ricevere ordini.

In precedenza, il dittatore Alexander Lukashenko aveva ordinato il rafforzamento delle truppe nelle aree di Gomel e Mozyr nella parte sud-orientale del paese per rispondere a qualsiasi provocazione possibile dalla parte ucraina.

Lukashenko: la difesa aerea in allerta massima

Lukashenko aveva informato sabato sull'abbattimento sospetto di diversi obiettivi aerei ucraini. La difesa aerea era stata posta in allerta massima perché circa dieci obiettivi aerei dall'Ucraina erano entrati nello spazio aereo della Bielorussia nell'est del paese nella regione di Kostyukovichi.

Il Ministero degli Affari Esteri ha dichiarato che si trattava di un "tentativo pericoloso di espandere la zona di conflitto attuale nella nostra regione". La Bielorussia (precedentemente Bielorussia) eserciterà il suo diritto alla legittima difesa e risponderà in modo appropriato a qualsiasi provocazione o azione ostile. Il Ministro della Difesa Viktor Khrenin aveva annunciato sabato che il dispiegamento dei missili balistici "Iskander" e dei lanciarazzi "Polonez" nella regione era stato ordinato.

La Bielorussia sostiene la Russia nella sua guerra contro l'Ucraina. Dall'inizio della guerra, quasi due anni e mezzo fa, il paese ha reso disponibile il suo territorio alle truppe russe per invadere il nord dell'Ucraina.

