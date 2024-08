- La "Bible" di Rob Halford: Heavy metal, club gay e Dio

Rob Halford non riesce a trovare molto interesse nel vero e proprio Bibbia. Il cantante dei leggendari Judas Priest trova noioso il testo sacro. "Ma mi piace l'idea di un libro che raccoglie tutta la conoscenza che una persona ha acquisito nella sua vita, una specie di guida alla sua comprensione del mondo," scrive il 72enne nella prefazione del suo secondo libro.

"La Bibbia del Heavy Metal - Le Sacre Scritture di Rob Halford" è ora disponibile in tedesco. "Mi prendo molte libertà con la Bibbia sacra," ammette Halford in un'intervista con l'Agenzia di Stampa Tedesca, sorridendo. "Sono sicuro che Dio non se la prenderà."

Il cantante con la barba grigia da Matusalemme indossa occhiali da sole. È connesso via Zoom da soleggiato Phoenix/Arizona, la sua seconda casa oltre alla sua città natale inglese di Walsall vicino a Birmingham. Quest'anno ha pubblicato l'album di studio numero 18 "Scudo Invincibile" con i Judas Priest. Attualmente, il gruppo sta prendendo una breve pausa dal loro esteso tour mondiale. "Sono appena tornato da Istanbul," dice allegramente. "Conosci il jet lag?"

"Il Dio del Metal" chiacchiera dalla cesta del lavoro

Con la sua autobiografia brutalmente onesta "Confessa" del 2020, il veterano del rock, soprannominato "Dio del Metal" dai fan, ha fatto sensazione. Il suo secondo lavoro letterario, creato di nuovo con il coautore Ian Gittins, è una raccolta di aneddoti sulla sua lunga carriera che si snoda per quasi 300 pagine.

Si tratta "dei tanti ostacoli che si incontrano quando si vuole avere successo nell'industria dello spettacolo". I capitoli ruotano intorno ai primi gruppi, agli anni di apprendistato e di vagabondaggio, ai membri del gruppo, ai manager e agli avvocati. Si tratta di composizione di canzoni, riff e copertine degli album, di tour, roadie e persino di catering. Dopo oltre 50 anni nell'industria musicale, Halford ha qualcosa da dire su tutto.

"Poiché non è un'autobiografia, non abbiamo davvero dovuto pensare a cosa fosse successo nel 1982, per esempio," dice. "C'erano solo diversi riferimenti. Nel 1978 dormivi nel retro del furgone, nel 2022 sei al Ritz Carlton." Halford ride. "Questa è la differenza. Questa è la parte divertente di questo viaggio professionale."

Smentire vecchie voci

A proposito, Halford, che è uscito allo scoperto come gay nel 1998, smentisce alcune voci insistenti. Spesso si dice che l'abbigliamento in pelle e borchie della sua band fosse "un messaggio gay", un sospetto che, secondo Halford, può provenire solo da rappresentanti eterosessuali dell'industria rock'n'roll.

"Quando sono uscito, la gente diceva: 'Oh, sapevamo che eri gay per come ti vestivi'. Davvero? Perché qualcuno indossa la pelle, è automaticamente gay?" Ride. "Probabilmente viene da stereotipi di persone che non capiscono la cultura gay. L'ho detto prima e lo ripeto: quando ho indossato per la prima volta la giacca di pelle, ho capito: quello è lo stile, quella è l'identità."

Lottare con la propria sessualità

D'altra parte, ha cantato di una visita in un club gay a New York nella canzone dei Judas Priest "Raw Deal" sull'album "Peccato dopo il peccato" del 1977. "È anche un po' sulla lotta con la mia identità sessuale," rivela Halford. Nemmeno i compagni di band, i fan o la stampa hanno notato di cosa parlava la canzone all'epoca. "Non so come sia successo," dice il cantante, sottolineando di non aver avuto un'agenda. "Era solo un testo che è uscito così."

Oltre alla sua omosessualità a lungo repressa, dedica il suo libro ad altri argomenti seri. Parla di problemi di salute mentale e del periodo in cui ha lottato con l'alcol e la droga. Il 72enne, che è sobrio da tempo, offre alcune spiegazioni e fa appello ai rockstar per parlare finalmente delle loro preoccupazioni.

Nel suo libro, sembra a volte che Rob Halford stia cercando di giustificarsi. Spiega perché ha riserve nei confronti dei cercatori di autografi e di solito ne firma solo uno per persona - perché alcuni li vendono online - e accenna al fatto che apprezza essere chiesto prima di fare una foto con lui, cosa che non sempre accade. E la lista degli ospiti ai concerti è un altro discorso.

Un Cantante Culto con un Senso dell'Umorismo

La "Bibbia del Heavy Metal" di Halford, uscita due anni fa in inglese con il titolo "Biblico", offre per lo più una lettura divertente e coinvolgente per i fan dei Judas Priest e del heavy metal. Halford, che si diverte regolarmente su Instagram con post divertenti, dimostra ancora una volta di essere più di un grande cantante rock. È un intrattenitore con arguzia e autoironia - e a buon diritto considerato una figura di culto nel suo campo.

Il "Dio del Metal", che si definisce spirituale, vede paralleli tra la religione e la passione musicale. "Come dichiararsi a una religione, ci si dichiara a una band," spiega. Tuttavia, c'è una differenza significativa: "Quando si crede in una religione, si crede in un'idea, un pensiero. È quasi astratto, poiché non esiste nel nostro mondo ma piuttosto in un'altra dimensione. È diverso con il heavy metal."

