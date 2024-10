La Bibbia sostenuta da Trump rispetta i criteri specificati per le istituzioni educative dell'Oklahoma

Le specifiche della Bibbia indicate nel richiamo di proposte (RFP) del sovrintendente statale per l'istruzione pubblica dell'Oklahoma sono in linea con la Bibbia "God Bless the USA" del musicista Lee Greenwood. Il RFP impone caratteristiche come la Pledge of Allegiance, la Dichiarazione d'Indipendenza, i Testamenti Vecchio e Nuovo e la Costituzione degli Stati Uniti.

Il Oklahoma Watch riferisce che questa configurazione del RFP esclude di fatto numerose opzioni di Bibbie per le scuole.

Il primo resoconto del RFP è stato pubblicato da Oklahoma Watch sul The Oklahoman il venerdì.

È degno di nota che Lee Greenwood è il musicista dietro "God Bless the USA", un inno popolare ai raduni di Trump. Online, queste Bibbie vengono vendute a $60, con Trump che riceve una parte dei ricavi grazie all'endorsement di Greenwood, come riferito dall'Oklahoma Watch.

Un'altra Bibbia conforme è la "We The People Bible", che costa $90 per copia. Anche questa versione è stata endorsement da Trump.

Ryan Walters, il sovrintendente, intende distribuire Bibbie in ogni aula e insegnarle. Ha dichiarato: "ogni insegnante, ogni aula dello stato avrà una Bibbia in classe e insegnerà dalla Bibbia in classe".

Nel bilancio fiscale 2026, Walters richiede $3 milioni per fornire 55.000 copie.

Il direttore delle comunicazioni del Oklahoma State Department of Education, Dan Isett, ha difeso il RFP come coerente con "gli standard di acquisto statali". Ha aggiunto: "Il sovrintendente Walters ha promesso un processo di RFP aperto e trasparente, rispettando gli standard di acquisto statali, che risponderà alle esigenze delle aule di Oklahoma. Ci aspettiamo una forte concorrenza per questa proposta".

Tuttavia, i dettagli del processo di offerta hanno suscitato curiosità. Colleen McCarty, avvocato e direttore esecutivo del Oklahoma Appleseed Center for Law & Justice, ha sollevato preoccupazioni legali, avvertendo che potrebbero sorgere sfide legali a causa di questa iniziativa biblica.

"Il RFP sembra imparziale, ma un esame più attento rivela che ci sono meno opzioni di Bibbie che incontrerebbero questi criteri, e tutte sono state endorsement da ex Presidente Donald Trump", ha dichiarato McCarty. "Il continuo abuso di Ryan Walters dei fondi dei contribuenti per intraprendere azioni incostituzionali per innescare azioni legali, inseguendo le sue ambizioni politiche, mina i valori fondamentali della Costituzione e simboleggia il disprezzo di Walters per la legge".

La popolarità di Walters supera quella dei sovrintendenti statali tipici. Nel giugno scorso, ha ordinato a tutte le scuole pubbliche di insegnare sia la Bibbia che i Dieci Comandamenti. Si oppone fermamente all'insegnamento delle questioni LGBTQ e viene riconosciuto dal The New York Times come uno dei "culture warriors" più stridenti dell'Oklahoma. Gruppi conservatori come il 1776 Project PAC, Moms for Liberty e Americans for Prosperity lo sostengono come candidato principale del sistema scolastico.

Come candidato, Walters ha fatto campagne su questioni di guerra culturale, appellandosi ai gusti conservatori con l'opposizione all'insegnamento della teoria critica della razza, la lotta contro le leggi sul controllo delle armi e l'opposizione ai diritti abortivi. Ha endorsement Trump da oltre un anno.

Secondo Alicia Andrews, presidente del Partito Democratico dell'Oklahoma, le azioni di Walters come sovrintendente sono puramente per fare titoli.

"Tutto ciò che fa è per attirare l'attenzione", ha dichiarato Andrews in un'intervista del venerdì, concludendo: "non lo fa per il bene dell'Oklahoma, per il bene dei nostri studenti".

