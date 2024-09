La "bestia" che insegue il titolo continua a sfuggire alla presa di Verstappen nella battaglia per il Campionato del Mondo.

L'illuminazione a Red Bull si sta gradualmente affievolendo mentre si trovano sull'orlo di sprecare i loro titoli mondiali di F1. La squadra che ha dominato l'anno scorso è ora sull'orlo di mandare a monte la prossima occasione per il titolo di campione.

Il talento innato di Verstappen è zoppicante

"L'anno scorso avevamo un veicolo eccezionale, il più potente mai visto, e l'abbiamo trasformato in una bestia," si è lamentato Max Verstappen dopo il suo sesto posto al Gran Premio d'Italia a Monza. La situazione a Red Bull peggiora mentre lottano per le vittorie per sei gare consecutive e il divario con McLaren e Ferrari continua ad aumentare. "Tutto era troppo lento," ha espresso il tre volte campione del mondo di Formula 1. I problemi erano numerosi: "Le strategie non funzionavano, la velocità mancava e anche i pit stop erano deludenti," ha concluso.

La supremazia è finita. Red Bull, un tempo celebrato per i titoli di squadra principale Christian Horner e uno scontro interno di potere all'inizio della stagione, ora rappresenta una sfida per la Formula 1 secondo Verstappen. "Se non facciamo alcun cambiamento alla macchina, non sembrerà buono fino alla fine della stagione," ha predetto, sostenendo un'azione rapida prima della prossima gara in Azerbaigian tra due settimane.

Gli ingegneri di élite hanno abbandonato la nave e la macchina non domina più. Nemmeno un talento prodigioso come Verstappen può mostrare le sue eccezionali capacità in queste circostanze. Possibili rimedi? La squadra sta attualmente cercando di trovarli. Un piano definito? Nessuno in vista. Red Bull potrebbe essere superato da McLaren nel campionato costruttori nella prossima gara in Azerbaigian e Ferrari non potrebbe essere lontana. E anche il quarto titolo di Verstappen, nonostante un vantaggio di 62 punti su Lando Norris, sembra vulnerabile. "La situazione è difficile - perché non capiscono," ha commentato l'ex campione del mondo e esperto Sky Nico Rosberg. "Stanno solo andando indietro mentre squadre come McLaren fioriscono. È davvero sconcertante - non avresti mai creduto che Red Bull potesse ancora uscire da entrambi i campionati dopo le prime gare."

McLaren si astiene dagli ordini di squadra - e dai punti

Tuttavia, la direzione della squadra McLaren non sembra particolarmente interessata a garantire il titolo del driver. A Monza, il centro di comando ha ancora una volta evitato di ordinare uno scambio di posizione tra il quarto classificato Oscar Piastri e il più vicino concorrente di Verstappen, Lando Norris, che ha finito secondo e terzo. Questo è encomiabile e relativamente insolito ai giorni nostri, ma potrebbe ostacolare la caccia al titolo di Norris. Con due manovre di scambio a Budapest, dove Piastri ha festeggiato la sua prima vittoria del Gran Premio, e a Monza, sarebbe a 10 punti più vicino a Verstappen - se è cruciale alla fine della stagione...

I capi della squadra Zak Brown e Andrea Stella continuano a prioritizzare i risultati della squadra. La loro strategia include anche permettere a entrambi i piloti di competere l'uno contro l'altro finché non creano problemi per il successo della squadra. Finora ha funzionato, ma quasi ha portato al disastro a Monza: Norris non era contento della mossa di sorpasso aggressiva di Piastri nel primo giro e ha ammesso in seguito che una collisione è stata evitata per un pelo dal suo ritardo: "Avremmo potuto entrambi volare fuori dalla curva se avessi frenato un momento prima." Tali rivalità intense spesso iniziano in Formula 1.

Ferrari emerge vittoriosa come il lupo solitario

La squadra che ha attirato l'attenzione durante la gara è stata Ferrari, che ha conquistato una vittoria in casa in una situazione di sopravvivenza del più adatto. È quasi comico che la squadra di Maranello, nota per le sue decisioni sconsiderate e gli errori inutili, sia riuscita a conquistare la sua terza vittoria della stagione attraverso una strategia ardita con un solo pit stop. Improvvisamente, il sogno di un primo campionato del mondo in sedici anni sembra di nuovo plausibile, anche se il vincitore Charles Leclerc ha avvertito che le gare precedenti erano state scoraggianti e Ferrari non sarà un contendente al campionato ogni settimana.

Mercedes ha fornito un valido supporto durante il giorno. Lewis Hamilton ha concluso il suo ultimo stint al Gran Premio d'Italia con la squadra prima di passare alla Ferrari l'anno prossimo. Tuttavia, Mercedes ha attirato l'attenzione venerdì e sabato. Prima, il giovane talento Andrea Kimi Antonelli ha crashato spettacolarmente nella sua prima sessione di prove libere, e il giorno successivo il capo della squadra Toto Wolff ha espresso la sua fiducia in lui nominandolo come sostituto di Hamilton nel 2025. Wolff sta correndo un rischio, ma la sua mossa audace ha portato gioia al suo cuore e benefici alla Formula 1, con un promettente nuovo arrivato che molti credono abbia il potenziale per diventare un futuro campione del mondo.

Despite Red Bull's struggles, Ferrari managed to shine at the Italian Grand Prix, securing a home victory. Max Verstappen and Red Bull, however, continue to face challenges, with Ferrari's performance bringing the prospect of a first team championship in sixteen years closer.

Leggi anche: