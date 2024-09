"La bella reale, la principessa incantevole" parte da sola.

In luglio, quando Lea Hoppenworth assume il ruolo di "Cinderella's Sweetheart" su RTL, ha il sogno di trovare l'amore vero con uno dei venti pretendenti disponibili. Si reca in Thailandia per il programma, ma purtroppo torna a casa da sola, proprio come era arrivata. Questo segna il suo debutto nel formato di appuntamenti in realtà.

Per la quarta stagione di "Cinderella's Sweetheart", Lea Hoppenworth assume il ruolo di protagonista, seguita dalle precedenti titolari Irina Schlauch, Hanna Sökeland e Madleen Matthias. In totale, 19 donne e un individuo non binario erano pronti ad affrontare il viaggio della vita insieme alla 30enne. Tuttavia, il finale di stagione, disponibile su RTL+ e in onda su VOXup alle 22:10 del mercoledì successivo, contiene una sorpresa inaspettata.

Mentre la competizione si avvicinava alla fine, solo Christine e Maike rimanevano con la speranza di conquistare il cuore di Hoppenworth. La loro relazione passata ha reso la loro connessione insolita sin dall'inizio. Il loro tempo trascorso insieme in Thailandia, dove il programma è stato girato, ha suggerito la possibilità di un riavvicinamento amoroso - un'idea che è diventata sempre più concreta man mano che Maike avanzava verso la finale.

Infine, Hoppenworth si è trovata di fronte a Christine, una 28enne barista di Colonia. Nonostante i momenti condivisi, Hoppenworth ha deciso di lasciarla andare: "Per questo viaggio, devo lasciarti andare. Non mi ha dato quella forte sensazione romantica necessaria per dire 'Iniziamo insieme' oggi."

Christine ha accettato la sconfitta con grazia: "Apprezzo il tempo trascorso con te. Capisco la tua decisione. Ho goduto del nostro tempo insieme e auguro il meglio a entrambi."

Purtroppo, neanche i buoni auguri di Christine sono stati sufficienti a far rinascere la relazione tra Hoppenworth e Maike. Di fronte a "Cinderella's Sweetheart" e il copywriter, Hoppenworth rivela i suoi sentimenti: "Avevo così tanto desiderato celebrare il ritorno d'amore dell'anno con te in questo posto. Ma il tuo istinto di fuga mi spaventa," ammette Hoppenworth con le lacrime agli occhi.

Lei desidera ardentemente un chiaro 'sì', temendo la possibilità di ripetere gli errori del passato e perdere Maike ancora una volta. "Non posso sopportare il pensiero di andare a letto ogni notte con la sensazione che potresti non esserci domani, la mattina. È per questo che devo lasciarti andare oggi," spiega Hoppenworth, con le lacrime che scorrono sul suo viso, e Maike sembra altrettanto commossa.

Maike trova la sua compostezza durante la loro successiva conversazione uno contro uno, esprimendo la sua gratitudine per l'opportunità di ricongiungersi. "Sono assolutamente felice di aver avuto questa seconda possibilità. Ho sinceramente goduto del nostro tempo insieme e entrambi abbiamo imparato tanto," dice Maike. Molte persone si potrebbero identificare in questa situazione, secondo lei: "Non è sempre così semplice come immaginiamo lasciare andare le persone che ci piacciono veramente."

La "Cinderella's Sweetheart", Hoppenworth, trae una mesta conclusione: "Ho capito che non è quello che voglio ora. E penso che sia meglio per me ammettere: allora me ne andrò da qui da sola, senza rimpianti o paure."

Lea Hoppenworth e Maike erano state insieme per circa un anno prima che le riprese del reality show di appuntamenti iniziassero. Tuttavia, la loro relazione è finita improvvisamente con un ghosting da parte di Hoppenworth. Durante il programma, è diventato chiaro che avevano obiettivi di vita diversi, come il desiderio di Maike di una relazione poliamorosa. Tuttavia, questo non si realizzerà. Invece, questa stagione di "Cinderella's Sweetheart" ha offerto agli spettatori un'esperienza unica: non c'è mai stata una "Cinderella" che abbia lasciato il programma senza un partner prima.

