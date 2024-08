La BBC chiede all'ex presentatore Huw Edwards di restituire 250.000 dollari dopo che si è dichiarato colpevole di avere immagini di abusi sessuali su minori.

"Mr. Edwards si è dichiarato colpevole di un crimine riprovevole," ha dichiarato la broadcaster pubblica venerdì in una dichiarazione. "Se avesse detto la verità quando gli è stato chiesto dalla BBC riguardo al suo arresto, non avremmo mai continuato a pagarlo con i soldi pubblici. Ha chiaramente minato la fiducia nella BBC e ci ha portato in discredito."

Un articolo di notizie della BBC, pubblicato venerdì, ha riferito che Edwards aveva guadagnato più di £200.000 tra il suo arresto a novembre e aprile di quest'anno, quando si è dimesso.

La CNN ha contattato Edwards per un commento tramite i suoi avvocati, ma non ha ancora ricevuto risposta.

Mercoledì scorso, Edwards si è dichiarato colpevole di aver avuto 41 "immagini indecenti di bambini", tutti sotto i 18 anni, sull'app di messaggistica WhatsApp, secondo PA Media. In una dichiarazione della scorsa settimana, la BBC ha dichiarato di essere a conoscenza fin da novembre che il 62enne era stato arrestato con l'accusa di reati gravi e rilasciato su cauzione, notando che in quel momento non erano state formulate accuse contro Edwards.

La dichiarazione ha continuato: "Se in qualsiasi momento durante il periodo in cui Mr. Edwards era impiegato dalla BBC fosse stato accusato, la BBC avrebbe agito immediatamente per licenziarlo".

Edwards era uno dei volti più riconoscibili del giornalismo televisivo britannico, avendo presentato copertura di eventi statali come matrimoni e funerali reali. Ha annunciato in diretta televisiva la morte della regina Elisabetta II in settembre 2022.

Il rapporto annuale della BBC, pubblicato lo scorso mese, ha rivelato che Edwards era stato pagato tra £475.000 (605.046 dollari) e £479.999 (611.413 dollari) nell'anno finanziario che si è concluso a marzo - rendendolo il terzo dipendente meglio pagato della corporation in quel periodo. La BBC ha dichiarato nel rapporto che divulga i salari del personale in fasce piuttosto che come cifre singole.

Secondo PA Media, i reati di Edwards si sono verificati tra dicembre 2020 e agosto 2021. La corte distrettuale di Westminster, dove Edwards si è dichiarato colpevole, ha sentito che il presentatore era stato in contatto con un uomo adulto su WhatsApp che gli aveva inviato 377 immagini sessuali, 41 delle quali erano immagini indecenti di bambini.

La corte ha anche sentito che Edwards aveva detto a un uomo su WhatsApp di non inviargli immagini di minori. L'ultima immagine indecente è stata inviata in agosto 2021, coinvolgendo un video di categoria A di un giovane ragazzo - una classificazione di immagini di abuso di bambini in base alla legge inglese per "immagini che coinvolgono attività sessuali penetranti, attività sessuali con animali o sadismo".

Edwards si è dichiarato colpevole del reato di "produzione di immagini indecenti di bambini". Secondo le linee guida del servizio di pubblica accusa del Regno Unito, il termine "produzione" può avere una vasta definizione legale, che include il download di un'immagine da un sito web o il ricevimento di un'immagine tramite i social media, anche se non richiesta o parte di un gruppo.

Parlando in difesa di Edwards, il suo avvocato Philip Evans ha dichiarato: "Non c'è suggerimento in questo caso che Mr. Edwards abbia... nel senso tradizionale del termine, creato alcuna immagine di alcun tipo".

"Mr. Edwards non ha conservato alcuna immagine, non ne ha inviate ad altri e non le ha richieste da nessun'altra parte", ha aggiunto Evans.

La BBC ha ricevuto critiche pungenti per la sua decisione di mantenere Edwards nel suo libro paga dopo il suo arresto.

La corporation ha dichiarato nella sua dichiarazione di venerdì che i membri del suo consiglio si sono riuniti diverse volte nell'ultima settimana per discutere "quello che si sapeva in vista delle accuse e della dichiarazione di colpevolezza di Mr. Edwards" nonché come aveva gestito le lamentele e condotto le proprie indagini sul comportamento del presentatore.

La BBC ha dichiarato di voler commissionare una revisione indipendente per produrre raccomandazioni su come possa "rafforzare una cultura del posto di lavoro" in linea con i suoi valori.

La BBC ha affrontato una forte opposizione commerciale e una significativa attenzione dei media per la sua decisione di continuare a pagare Edwards dopo il suo arresto. L'associazione della BBC con Edwards nel mondo dei media è stata vista come una violazione della fiducia, potenzialmente dannosa per la sua reputazione nel mondo degli affari.

Leggi anche: