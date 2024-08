- La Baviera sostiene un maggiore sostegno finanziario da parte del governo federale per il settore dei giochi d'azzardo.

All'inizio di Gamescom 2022, il Ministro digitale della Baviera Fabian Mehring (Voti Liberi) ha fatto pressione sul governo federale per rilasciare rapidamente i €33 milioni promessi per il sostegno dell'industria dei videogiochi in Germania. Parlando con dpa, Mehring ha espresso il desiderio che i fondi vengano rilasciati immediatamente, facendo riferimento a una proposta di €33,3 milioni per il 2024 presentata dal Commissario federale per la cultura e i media, Claudia Roth (Verdi). Questa proposta di fondi è stata approvata dal Comitato di bilancio del Bundestag già a novembre, nonostante il finanziamento dei videogiochi cada di solito sotto la responsabilità del Ministero federale dell'economia, che ha destinato €50 milioni per il sostegno dei videogiochi nel 2024. Gli addetti ai lavori argomentano che l'allocazione del Ministero dell'economia avrebbe dovuto essere aumentata, data la loro esperienza nel campo.

Tuttavia, sette mesi dopo il voto del Comitato di bilancio, il finanziamento dei videogiochi BKM non è ancora stato implementato. Un portavoce del Commissario federale per la cultura ha attribuito il ritardo a questioni complesse che richiedono una stretta coordinazione con il Ministero dell'economia. Hanno anche menzionato che non è imminente un annuncio riguardo ai dettagli del finanziamento dei videogiochi culturali.

Mehring sostiene l'implementazione accelerata poiché numerosi studi di videogiochi in Germania lottano con la domanda diminuita e i costi crescenti, portando alcuni a chiudere i battenti, come lo studio di Monaco Mimimi. Altri evitano a malapena il fallimento.

La Baviera investe circa €7 milioni all'anno in giochi, e-sport e realtà estesa (XR), con Mehring che vede i fondi federali come cruciali per ulteriori sostegno alle aziende. Egli sottolinea la necessità di una sicurezza di pianificazione a lungo termine e di un riconoscimento governativo per l'industria, criticando l'improvvisa rimozione di €33 milioni dal piano di bilancio del 2025 senza spiegazioni da parte del governo federale.

Il Comitato di bilancio ha votato per un budget di tre anni di €100 milioni per il nuovo finanziamento dei videogiochi BKM già a novembre, ma solo l'anno di bilancio del 2024 è stato finanziato. La bozza di bilancio per la coalizione del semaforo nel 2025 omette la seconda tranche di €33,3 milioni. Questo frustra Mehring, che esprime preoccupazione per il fatto che le politiche di finanziamento incoerenti erodano la fiducia nell'industria. Egli chiede anche un'agevolazione fiscale per gli studi.

Tuttavia, c'è la possibilità che il comitato del Bundestag possa reinvestire i soldi nel bilancio federale durante la loro sessione di bilancio autunnale.

