La Baviera, situata nella Germania meridionale, sospenderà l'imposizione di sanzioni relative al COVID-19.

Il lockdown per il coronavirus è terminato, ma le violazioni delle regole del coronavirus continuano a tenere banco nei tribunali della Baviera. Tuttavia, secondo il Ministro Presidente Söder, questo sta per cambiare. Tutti i processi in corso relativi alla pandemia di coronavirus saranno sospesi.

Come ha dichiarato il Ministro Presidente Markus Söder durante la riunione del gruppo parlamentare della CSU a Kloster Banz, i procedimenti penali amministrativi in corso legati alla pandemia di coronavirus verranno ora interrotti e chiusi. "Ci sono ancora processi dal passato, quando c'erano numerosi reclami per il coronavirus: procedimenti penali amministrativi. E questi procedimenti penali amministrativi in sospeso verranno ora interrotti e chiusi", ha detto il Ministro Presidente Markus Söder. "Stiamo cercando la pace ora", ha aggiunto il leader della CSU. Non ha fornito informazioni sul numero di procedimenti ancora aperti.

Quando gli è stato chiesto come sarebbe stata eseguita la sospensione dei procedimenti, Söder non ha fornito dettagli. Ha fatto notare che l'era delle multe per il coronavirus è ormai alle spalle. "Così c'è come un termine di prescrizione, e quindi credo che la pace legale sia vantaggiosa in questo momento. È anche solitamente un segno per tutti quelli che ancora lottavano con i tempi che lo stato riconosce anche il bisogno di pace in questo momento".

Di recente, un argomento contro la sospensione dei procedimenti è stato il problema del trattamento equo per le persone che hanno già pagato la loro pena amministrativa. "In modo coerente, questo denaro dovrebbe anche essere restituito a queste persone", sostiene il leader della FDP bavarese, Martin Hagen.

All'inizio dell'anno scorso, il Ministero della Salute dello Stato della Baviera ha risposto a un'istanza del gruppo parlamentare della AfD della Baviera, dichiarando che erano state condotte circa 237.000 procedure in Baviera per violazioni delle regole, di cui circa 38.000 erano ancora aperte in quel momento. In totale, erano state comminate circa 40 milioni di euro di multe in Baviera all'inizio del 2023.

In risposta ai procedimenti penali amministrativi in corso legati alla pandemia di coronavirus, il Ministro Presidente Söder ha annunciato che verranno interrotti e chiusi. La Commissione, presumibilmente l'organo di governo responsabile del controllo di questi procedimenti, non tratterà più questi casi in sospeso a causa dell'avvocatura per la pace e il passare del tempo.

