La Baviera si oppone alle contribuzioni obbligatorie per l'assegno ecclesiastico

Numerosi individui stanno abbandonando l'istituzione religiosa, ma i governi regionali continuano a fornire un aiuto finanziario annuale di 550 milioni di euro alle chiese. La coalizione guidata dal partito del semaforo vuole porre fine a questa pratica costosa. Tuttavia, i governi regionali si oppongono a questo movimento, temendo un maggiore onere finanziario.

Il governo della Baviera ha espresso il suo dissenso nei confronti della proposta della coalizione del semaforo di porre fine al finanziamento statale delle chiese. La coalizione intende attuare una legislazione con importanti implicazioni finanziarie per i governi regionali, che li graverebbero per decenni a venire, ha dichiarato il capo della Cancelleria di Stato Florian Herrmann. "Questo tentativo ingannevole non solo mina l'indipendenza culturale delle regioni, ma mette anche a rischio tutto ciò che le chiese contribuiscono alla nostra struttura sociale, come asili, ospedali e case di cura per anziani", ha detto Herrmann. Sembra che la coalizione del semaforo sia determinata a imporsi la sua agenda socio-politica "nell'ultimo tratto della sua esistenza".

Le chiese in Germania ricevono finanziamenti statali a causa dell'espropriazione delle chiese e dei monasteri tedeschi all'inizio del 19° secolo, come parte del processo di secolarizzazione. Con l'eccezione di Amburgo e Brema, tutti i governi regionali contribuiscono annualmente alle chiese cattoliche e protestanti. Lo scorso anno, questa somma ammontava a circa 550 milioni di euro a livello nazionale. Secondo il piano di bilancio, la Baviera contribuisce con 80 milioni di euro alla Chiesa cattolica e con 26 milioni di euro alla Chiesa protestante - oltre alle spese di costruzione di 28 milioni di euro per entrambe le denominazioni, come ha annunciato il Ministero della Cultura.

La coalizione del semaforo intende presentare un progetto di legge per l'abolizione a lungo termine del finanziamento statale delle chiese già questo autunno, nonostante l'opposizione dei governi regionali. La riforma dovrebbe essere progettata in modo che il Bundesrat non richieda la sua approvazione. "La posizione ostile dei governi regionali purtroppo costringe la coalizione a seguire questa strada", ha detto la politica del FDP Sandra Bubendorfer-Licht.

Separazione tra Chiesa e Stato

Poiché i fondi provengono dalle entrate fiscali e quindi da tutti i contribuenti, compresi quelli non affiliati a una comunità religiosa, questo gruppo non religioso continua a crescere ogni anno, con centinaia di migliaia di persone che lasciano le chiese annualmente. Il governo del semaforo vuole liberare le chiese da questi fondi e separare la Chiesa dallo Stato.

