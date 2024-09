- La Baviera non ha ancora proposto tagli ai suoi servizi ferroviari regionali.

Attualmente, Bayern non sta valutando l'eliminazione dei servizi ferroviari regionali, ma il biglietto tedesco sta limitando la loro flessibilità. Criticando il governo della coalizione, il ministro dei trasporti Christian Bernreiter (CSU) fa notare: "Abbiamo spinto per un prezzo del biglietto incredibilmente basso, ma abbiamo trascurato di allocare fondi per i servizi e le infrastrutture". Le spese per l'energia e la manodopera sono aumentate vertiginosamente e Deutsche Bahn sta valutando un aumento ingiustificato delle tariffe delle rotaie.

Bernreiter prevede che le società di trasporto presenteranno offerte significativamente più costose durante le aste. "Al momento, non c'è l'intenzione di interrompere i servizi nel trasporto ferroviario passeggeri della Baviera, ma dobbiamo apportare modifiche finanziarie sostanziali e spostamenti", afferma il ministro. "Nessuno stato può continuare a fornire fondi aggiuntivi in modo indefinito, non solo la Baviera". Se il governo federale non contribuirà costantemente con fondi significativamente maggiori, i tagli saranno inevitabili alla fine.

Bernreiter ha suggerito che le società di trasporto potrebbero presentare offerte più elevate durante le aste a causa dei costi crescenti dell'energia e della manodopera.

