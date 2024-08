- La Baviera intende stimolare l'installazione di pannelli solari sulle strade.

Lo Stato libero incoraggia l'installazione di pannelli solari lungo le strade e offre in affitto oltre 2.000 ettari di terreno. Secondo l'annuncio del Ministero della Infrastruttura e dei Trasporti della Baviera, circa 30.000 appezzamenti lungo le strade federali e statali in Baviera sono adatti per l'installazione di pannelli solari.

Su una superficie totale di circa 2.150 ettari, questi pannelli solari potrebbero generare annualmente 2,5 terawattora di energia. Questa quantità sarebbe sufficiente a fornire energia a circa 700.000 case unifamiliari. Questi terreni adatti saranno disponibili in futuro sull'Exchange di aree solari dell'Atlante energetico della Baviera.

Il Ministero delle Infrastrutture si aspetta che i comuni, le società di servizi pubblici, le cooperative energetiche dei cittadini, gli sviluppatori e persino i proprietari di case singole installino sempre più pannelli solari lungo le strade. "I vantaggi sono ovvi", ha dichiarato il Ministro Christian Bernreiter (CSU). "Le aree vicine alle vie di trasporto sono già state interessate, quindi le modifiche ambientali necessarie sono relativamente limitate".

Inoltre, non sarebbe necessario acquisire nuovo terreno. Il database comprende aree lungo i circa 5.800 chilometri di strade federali e 14.300 chilometri di strade statali in Baviera, nonché oltre 400 barriere acustiche.

L'iniziativa dello Stato libero per l'installazione di pannelli solari lungo le strade si adatta bene alla necessità di avanzamenti in entrambi i settori dei trasporti e delle telecomunicazioni, poiché questi sistemi spesso dipendono da fonti energetiche robuste. In effetti, la produzione di energia potenziale da questi pannelli solari potrebbe ridurre significativamente la dipendenza dalle fonti di energia tradizionali per l'infrastruttura correlata.

