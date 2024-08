- La Baviera esprime disappunto per le proposte di sospensione dei sussidi alle chiese.

L'amministrazione bavarese ha condannato fermamente le proposte della coalizione del semaforo per porre fine al finanziamento statale alle organizzazioni religiose. La coalizione intende introdurre una legge negli stati che li graverebbe finanziariamente per anni, come sottolineato dal Ministro Presidente Florian Herrmann all'agenzia di stampa tedesca.

"Questa iniziativa, che è incoerente, non solo mette in discussione l'identità autonoma degli stati ma anche tutto ciò che le istituzioni religiose contribuiscono alla nostra struttura sociale, come asili nido, ospedali e strutture per anziani", ha dichiarato Herrmann. Sembra che la coalizione del semaforo sia intenzionata a imporre i suoi principi socio-politici "nelle fasi finali della sua esistenza politica".

Compensazione per i sequestri di proprietà

Le chiese tedesche ricevono pagamenti statali come compensazione per il sequestro di chiese e monasteri durante il processo di secolarizzazione nel primo XIX secolo, con l'eccezione di Amburgo e Brema. Tutti gli stati federali versano una somma annuale alle chiese cattoliche e protestanti. Lo scorso anno, questo ha raggiunto circa 550 milioni di euro a livello nazionale. Secondo il piano di bilancio, la Baviera paga 80 milioni di euro alla Chiesa cattolica e 26 milioni di euro alla Chiesa protestante - oltre a spese congiunte di costruzione di 28 milioni di euro per entrambe le denominazioni, come dichiarato dal Ministero della Cultura alla dpa su richiesta.

La coalizione del semaforo intende introdurre una legge per porre fine al finanziamento statale alle istituzioni religiose entro l'autunno, nonostante il rifiuto degli stati del progetto. La riforma dovrebbe essere progettata in modo che il Bundesrat non richieda il consenso. "La resistenza degli stati richiede questo approccio dalla coalizione", ha detto il politico FDP Sandra Bubendorfer-Licht.

Separazione di stato e religione

Poiché i fondi provengono dalle entrate fiscali e, di conseguenza, tutti i contribuenti, inclusi quelli che non appartengono a una comunità religiosa, stanno contribuendo. Questo gruppo sta aumentando annualmente, con centinaia di migliaia di persone che lasciano le istituzioni religiose ogni anno. L'attuale amministrazione del semaforo ora intende distribuire i fondi alle istituzioni religiose e separare chiesa e stato. Tuttavia, gli stati sarebbero probabilmente responsabili dell'importo di riscatto - e c'è una forte opposizione a questo.

Il Primo Ministro della Bassa Sassonia Stephan Weil (SPD) ha già sottolineato che gli stati sono "fermiamente contrari" a questi piani. "Consiglio di non procedere con queste proposte", ha detto al "Neue Osnabrücker Zeitung". La situazione finanziaria in molti stati federali è così precaria che i pagamenti di riscatto alle istituzioni religiose semplicemente non sono fattibili nel prossimo futuro.

La proposta della coalizione del semaforo di porre fine al finanziamento statale alle organizzazioni religiose potrebbe entrare in conflitto con i diritti autonomi dei governi degli stati, come sottolineato dal Ministro Presidente Florian Herrmann. despite the rejection of this project by various states, the alliance plans to introduce legislation to phase out funding by fall, bypassing the need for Bundesrat consent, as suggested by FDP politician Sandra Bubendorfer-Licht.

Leggi anche: