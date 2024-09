La Baviera e la Sassonia si stanno preparando per le inondazioni imminenti.

La gravità della situazione è innegabile. Alluvioni catastrofiche stanno seminando il caos e causando blackout in Repubblica Ceca, portando all'evacuazione di due villaggi in Polonia. La Baviera e la Sassonia si preparano al peggio, mentre l'Austria si attende inondazioni sul Danubio simili a quelle viste 30 anni fa.

Passau, in Baviera, prevede la chiusura del suo centro storico più tardi questa sera, come annunciato dalla città. Le squadre di risposta alle emergenze stanno attualmente effettuando i preparativi necessari e costruendo barriere di sacchi di sabbia. Secondo il Servizio di Informazione sulle Alluvioni della Baviera, il livello del Danubio a Passau era di 6,35 metri alle 9 del mattino di oggi, ma è sceso a poco meno di 5 metri giovedì sera. Nonostante la maggior parte della pioggia del fine settimana in Baviera sia già caduta, gli effetti sui fiumi si manifesteranno solo nelle prossime ore o giorni.

Il livello del fiume Inn a Marienbrücke era di 4,30 metri questa mattina, dopo essere sceso da circa 2,50 metri giovedì sera. A Passau, i fiumi Danubio, Inn e Ilz convergono. Si prevede che i livelli massimi saranno raggiunti domenica intorno alle 7 del mattino, con livelli del Danubio previsti di 7,89 metri a Passau e 5,48 metri per l'Inn a Marienbrücke. Ciò potrebbe quasi superare il livello di allarme 3, portando potenzialmente all'allagamento di aree edificate o a cantine allagate.

La Sassonia orientale si sta preparando alle inondazioni, con il livello di allarme 1 che potrebbe essere raggiunto già questa sera al Pegel Schöna, il più basso dei quattro livelli di allarme. Per Dresda, questo è previsto per domenica mattina, come riportato dal Centro di Allerta per le Alluvioni della Sassonia in un messaggio di avviso. Si prevedono i livelli d'acqua più alti sui misuratori dell'Elba della Sassonia dalla prossima settimana, mercoledì e giovedì.

"Il tempo stringe"

Data questa tempistica, vengono prese urgenti azioni per la demolizione della parte crollata del Ponte Carolabridge di Dresda. "Il tempo stringe", ha dichiarato il portavoce dei vigili del fuoco Michael Klahre venerdì sera. Domenica, il livello di allarme 1 sarà raggiunto a Dresda. Entro mercoledì, potrebbe essere raggiunto il livello 3, con il livello dell'Elba che potrebbe salire a sei o sette metri, mentre i livelli normali sono di due metri.

Sono in corso sforzi ventiquattr'ore su ventiquattro per rimuovere i detriti, con l'obiettivo di liberare l'intera area della sezione del ponte C, ad eccezione della sezione che è crollata nel fiume all'alba di mercoledì mattina, per prevenire ulteriori danni dalle inondazioni imminenti. L'orario previsto per il completamento è domenica sera.

Le inondazioni rappresentano un rischio in quella zona a causa delle forti piogge. Il gonfiamento dell'Elba è dovuto alle forti piogge nelle aree di raccolta dell'Elba e della Moldava nella Repubblica Ceca.

Pioggia intensa nella Repubblica Ceca

In Polonia e nella Repubblica Ceca, i vicini orientali della Germania, le inondazioni sono già avvenute dopo la pioggia prolungata durante la notte. Circa 20 fiumi e torrenti hanno raggiunto il terzo livello di allarme per le inondazioni "Minacciati", come riportato dall'agenzia di stampa CTK. In altri luoghi, la pioggia intensa improvvisa ha causato inondazioni. La televisione ceca ha pubblicato 10 video da Mikulovice vicino al confine polacco, mostrando acque di inondazione che sommergono case, garage e strade all'alba. "L'acqua è scesa dai campi circostanti nel villaggio", è stato riferito. despite the offer of shelter in the local gym by the fire department, no residents have taken it up so far.

60,000 households in the Czech Republic are currently without power, as reported by the CTK news agency in collaboration with energy providers. The administrative region around Ústí nad Labem (Aussig an der Elbe) in the northwest of the country, near the border with Saxony, is the most affected, with over 20,000 households temporarily without electricity. Storm damage, including falling trees onto power lines, has been cited as the cause. Rail traffic has also been disrupted, with trees blocking several lines.

Since Friday evening, firefighters in South Bohemian Budweis (České Budějovice) have been building flood defenses, loading sandbags at the Maltsch River and erecting a prefabricated barrier on the Vltava River bank. Metrologists forecast that river levels in the Czech Republic will continue to rise over the weekend, with some areas already receiving 50 to 110 liters per square meter since Friday.

Due villaggi evacuati in Polonia

La situazione nel sud-ovest della Polonia è altrettanto precaria. Il fiume Biała Glucholaska ha inondato la regione di Opole, costringendo l'evacuazione di 400 residenti dal villaggio di Glucholazy vicino al confine con la Repubblica Ceca. Il Ministro dell'Interno Tomasz Sikorski ha visitato il sito e ha condiviso le foto delle operazioni di soccorso su X. Anche parte dei residenti del villaggio di Morów ha dovuto essere evacuata a causa delle inondazioni dal fiume Mora. In totale, i vigili del fuoco hanno effettuato 400 operazioni nella regione.

Il

Previsti alluvioni anticipate di circa 30 anni sul Danubio e fino a un secolo sul fiume Kamp, secondo il rapporto dell'APA. Alcuni comuni hanno avviato evacuazioni preventive venerdì sera, interessando principalmente comunità di serre o case vacanza. Sono state erette barriere temporanee in diverse città, comprese quelle della regione della Wachau.

"La situazione peggiorerà lungo il Kamp", ha dichiarato Stebal. Sono stati mobilitati due treni di soccorso, tra cui una missione per proteggere una sottostazione elettrica. Il fiume ha già superato i livelli delle zone basse, causando la chiusura delle strade. Secondo Stebal, il picco dei livelli idrici è previsto principalmente durante la notte di lunedì.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per le alluvioni catastrofiche in diversi paesi, tra cui la Repubblica Ceca e l'Austria. Il Centro di Coordinamento delle Risposte d'Emergenza della Commissione Europea sta monitorando da vicino la situazione e si tiene pronto per fornire assistenza se necessario.

È stata convocata una riunione a livello europeo dalla Commissione Europea per discutere l'impatto di queste alluvioni sui paesi interessati e coordinare una risposta congiunta. Il Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea potrebbe fornire aiuto finanziario per contribuire alla ripresa e alla ricostruzione.

