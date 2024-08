- La Baviera è ancora più spinta dopo l'incontro tra Leverkusen e Dusel.

La vittoria emozionante di Bayer Leverkusen nella Bundesliga ha infuso nuova energia a Bayern Monaco per la lotta per il titolo. "Hanno dalla loro parte la fortuna," ha commentato il direttore sportivo Max Eberl, dopo la vittoria all'ultimo minuto di Leverkusen per 3-2 contro Mönchengladbach.

Vincent Kompany si prepara a sfidare la supremazia di Leverkusen nel suo debutto in Bundesliga come allenatore di Monaco domenica (15:30/DAZN). "Dobbiamo dimostrare la nostra determinazione in questa prima partita," ha dichiarato il 38enne belga. "Speriamo di farcela!"

La strategia di Kompany: il Campione ha bisogno di 90 punti

Con grande fiducia, Kompany si lancia nella sfida per il titolo contro Leverkusen: "Vogliamo essere i concorrenti." Si aspetta che raccimolare circa 90 punti dopo 34 partite sarebbe necessario per aggiudicarsi il titolo, poiché Leverkusen ha raggiunto questo punteggio lo scorso anno. Bayern, invece, si è classificato al terzo posto con soli 72 punti.

"Per gli ultimi undici anni, Bayern Monaco è stato il favorito indiscusso per la vittoria del titolo," ha notato Eberl. Questa volta, however, il ruolo del favorito chiaro non è così evidente, ma Leverkusen è sicuramente in corsa. "Vogliamo assicurarci che la strada per il campionato passi direttamente attraverso Bayern Monaco," ha aggiunto Eberl.

Kompany si aspetta una "partita difficile in trasferta contro una squadra forte" a Wolfsburg. Oltre agli infortuni a lungo termine come Hiroki Ito e Josip Stanisic, tutti gli altri giocatori sono in ottima forma. Tuttavia, non è ancora deciso se i nuovi acquisti Michael Olise e João Palhinha faranno parte della formazione iniziale. Tuttavia, soprattutto all'inizio della sua carriera come allenatore del Bayern, l'obiettivo è "costituire rapidamente una formazione titolare forte." Kompany non è ansioso per il suo debutto in Bundesliga, ma lo attende con impazienza.

