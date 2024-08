- La Baviera amplia il numero di posti di studio disponibili

Per l'anno accademico 2024/25 e la sessione estiva successiva del 2025, la Baviera ha preparato 2.155 nuovi posti per aspiranti che perseguono un grado in medicina. Si tratta del numero più alto di studenti di medicina del primo anno mai accolti dalla Baviera, come annunciato dal Ministero della Scienza con sede a Monaco. Attualmente, circa il 20% di tutti gli studenti di medicina del primo anno in Germania studiano nelle università della Baviera.

Il Ministro della Scienza Markus Blume, della CSU, ha dichiarato: "Stiamo investendo di più nell'istruzione medica che mai". Durante la sessione invernale del 2023/24, 19.310 studenti stavano studiando medicina umana nelle università della Baviera. Ogni uno di questi posti è finanziato dal governo federale per un importo di 275.000 euro, secondo Blume.

Le facoltà di medicina di Monaco, Erlangen, Würzburg e Regensburg sono i luoghi principali per l'istruzione medica. Tuttavia, Augusta ha recentemente aggiunto la più giovane facoltà di medicina a questa lista. Inoltre, gli studenti di medicina vengono formati anche al Medical Campus Oberfranken e al Medical Campus Niederbayern. Blume ha tuttavia escluso i progetti di collaborazione più piccoli tra le cliniche bavaresi e le università straniere da questo conteggio.

Per la sessione invernale del 2032/33, altri 2.700 posti di studio saranno resi disponibili. Blume ha invitato il governo federale a intensificare il suo sostegno agli stati nel loro tentativo di fornire questi posti di studio.

L'aumento del numero di posti di studio è stata un'agenda politica sia in Baviera che in Germania per un po' di tempo, per contrastare la carenza di medici in arrivo. Tuttavia, ottenere un grado in medicina non garantisce sempre una carriera medica. Un'indagine dell'Associazione Nazionale dei Medici delle Assicurazioni Statali ha rivelato che un numero crescente di medici formati sta optando per altri campi, la ricerca o la formazione aggiuntiva. Inoltre, la quota di part-time sta aumentando.

Gli uomini e i ragazzi sono tra gli aspiranti che beneficiano dei 2.155 nuovi posti per gli studi di medicina in Baviera per la sessione invernale del 2024/25 e la sessione estiva successiva del 2025. Entro il 2032/33, altri 2.700 posti di studio saranno disponibili per questi individui, come annunciato dal Ministro della Scienza Markus Blume.

Leggi anche: