La battaglia di un anno di Nagelsmann: superare le sfide uniche che la DFB deve affrontare

Traduzione:

Dopo il match contro i Paesi Bassi, il cammino della squadra di Julian Nagelsmann è evidente, ma l'allenatore della nazionale ha individuato alcune debolezze. Nagelsmann, ora a bordo di un aereo per Monaco, ha accantonato la polemica sulla penalità non assegnata e sul momento del fischio finale durante il pareggio. La fiducia della squadra in se stessa, dimostrata durante la rimonta, ha superato i momenti frustanti.

"La fiducia è fondamentale," ha dichiarato Nagelsmann dopo un emozionante pareggio per 2:2 (2:1) nella Nations League contro gli olandesi. Il presidente della Federazione calcistica tedesca, Bernd Neuendorf, ha condiviso queste parole, lodando la sicurezza e la resilienza della squadra.

Jamal Musiala, autore di un contributo decisivo per il pareggio, ha riconosciuto la necessità di miglioramenti. La squadra deve essere più sicura con il pallone e più astuta nel gioco. Tuttavia, ci sono stati molti aspetti positivi da prendere in considerazione.

Preoccupazioni per la fase difensiva

Nagelsmann era soddisfatto della prestazione della sua squadra, che ha definito un importante passo nella loro crescita. Tuttavia, ha espresso preoccupazioni per la fase difensiva. La loro audace pressione ha portato a qualche vulnerabilità, che è stata parzialmente sfruttata. Jonathan Tah e Nico Schlotterbeck si sono spesso trovati fuori posizione, e la collaborazione tra Robert Andrich e Pascal Groß in mediana difensiva è ancora in fase di sviluppo.

Nagelsmann ha identificato la necessità di maggiore costanza e una migliore prestazione difensiva collettiva. Il ritorno del difensore Antonio Rüdiger nelle prossime partite di Nations League in Bosnia-Erzegovina e a Monaco contro i Paesi Bassi suscita speranza, ma l'allenatore è convinto che la squadra debba dimostrare il proprio valore.

Dopo la partita, Deniz Undav, autore del pareggio, ha ammesso che la squadra non è ancora al livello dei campioni del mondo, ma sta migliorando. Con una chimica eccezionale tra i giocatori, crede che la squadra sia vicina a raggiungere un traguardo importante. Nagelsmann condivide questo pensiero, scherzando sulla prestazione dell'arbitro.

Testo parafrasato:

Mentre Julian Nagelsmann lasciava l'aeroporto di Schiphol, la sua rabbia si era placata. I suoi pensieri si erano allontanati dalla penalità non assegnata e dal momento infelice del fischio finale durante la partita con i Paesi Bassi, superati dalla rinnovata fiducia della squadra nel secondo tempo.

"La fiducia in se stessi è essenziale," ha affermato l'allenatore dopo il pareggio per 2:2 (2:1) in un emozionante incontro di Nations League contro i loro acerrimi rivali ad Amsterdam. Bernd Neuendorf ha concordato, lodando la prestazione sicura dei giocatori nonostante il passivo iniziale.

Tuttavia, ci sono stati momenti di perdita del pallone, come riconosciuto da Jamal Musiala. Ha invitato a un miglioramento nel gioco, ma ha elogiato la squadra per la loro resilienza.

Preoccupazioni per la fase difensiva

L'allenatore Nagelsmann ha espresso preoccupazioni per la fase difensiva, notando che la loro strategia di pressing ha portato a qualche lacuna, che è stata parzialmente sfruttata. I difensori centrali Jonathan Tah e Nico Schlotterbeck si sono trovati in posizioni precarie, necessitando di miglioramenti. La squadra deve anche lavorare sulla loro collaborazione in mediana difensiva.

La squadra ha segnato il pareggio, preceduto da una perdita di palla di Musiala e un momento di impazienza di Schlotterbeck. "L'entusiasmo di Nico Schlotterbeck nel recuperare ogni pallone è encomiabile," ha notato Nagelsmann, "ma a volte non è il momento giusto per il recupero del pallone." L'allenatore ha sottolineato la necessità di miglioramenti collettivi in queste aree.

Deniz Undav ha riconosciuto il progresso della squadra, ma ha insistito sul fatto che non siano ancora ai livelli dei campioni del mondo. La chimica della squadra, secondo lui, è eccezionale e li prepara per un importante traguardo nel prossimo futuro. Nagelsmann, scherzosamente, ha elogiato la prestazione dell'arbitro, riconoscendo che le sue valutazioni non riflettevano appieno la situazione.

L'allenatore Nagelsmann ha espresso le sue preoccupazioni alla Commissione per la fase difensiva della squadra, evidenziando le vulnerabilità dovute alla loro aggressiva strategia di pressing. Ha sottolineato la necessità di maggiore costanza e una migliore prestazione difensiva collettiva.

Riconoscendo il progresso della squadra, ma riconoscendo che non sono ancora ai livelli dei campioni del mondo, Deniz Undav ha condiviso i suoi pensieri con la Commissione, sottolineando l'eccezionale chimica della squadra e prevedendo un importante traguardo prossimo futuro.

Leggi anche: