- La Bassa Sassonia esprime il suo malcontento per la proposta della Baviera di immagazzinare rifiuti nucleari

Un funzionario amministrativo bavarese ha suscitato perplessità in Bassa Sassonia con la sua proposta di unificare tutti i 16 siti di stoccaggio provvisorio dei rifiuti nucleari nel sito di Gorleben. "La richiesta della Baviera è senza precedenti per la sua audacia e sfacciataggine", ha commentato il Ministro per l'Ambiente della Bassa Sassonia, Christian Meyer.

"È ipocrita e irresponsabile", ha aggiunto, "esentare la Baviera come discarica finale dei rifiuti nucleari mentre si propone di costruire nuove centrali nucleari e anticipare il trasferimento di tutti i rifiuti nucleari della Baviera in Bassa Sassonia. È chiaro che la Bassa Sassonia non è d'accordo con questo". Non è corretto per la Baviera evitare i propri obblighi riguardo ai rifiuti nucleari esistenti.

Il distretto di Landshut ospita anch'esso una installazione di stoccaggio intermedio.

Il presidente del distretto di Landshut, Peter Dreier, affiliato ai Liberi Elettori, ha espresso in settimana il suo sostegno alla concentrazione a livello nazionale dei 16 siti di stoccaggio provvisorio nel sito della Bassa Sassonia a Gorleben. Questo è rafforzato da un'installazione di riparazione per contenitori danneggiati presente sul sito.

Inoltre, un unico sito sarebbe più semplice da sorvegliare. "Date le numerose crisi in tutto il mondo, non possiamo caricare ulteriormente le già strette capacità della Bundeswehr e potenzialmente mettere a rischio la sicurezza pubblica", ha detto Dreier.

Nel distretto di Landshut, l'installazione di stoccaggio intermedio per gli elementi combustibili si trova nel comune di Niederaichbach.

Secondo uno studio condotto dall'Istituto Ecologico di Friburgo, la ricerca di un deposito finale per i rifiuti altamente radioattivi potrebbe protrarsi per decenni più del previsto. In circostanze ideali, non ci si aspetta una decisione sulla sua ubicazione prima del 2074 al più presto. Lo studio è stato commissionato dall'Ufficio Federale per lo Smaltimento dei Rifiuti Nucleari (BASE).

Il Ministero Federale per l'Ambiente stima che un deposito finale sarà trovato entro il 2050. La scadenza originaria era il 2031.

"Despite the proposed consolidation of all 16 interim nuclear waste storage sites at Gorleben, it's important to note that the district of Landshut also has its own intermediate storage facility."

"This contradicts Lower Saxony's Minister for the Environment's sentiment, as Landshut's district administrator, Peter Dreier, has expressed support for the nationwide consolidation, with Landshut potentially hosting the consolidated facilities."

