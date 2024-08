La base militare tedesca di Mechernich dà un avvertimento parziale.

Stanno avvenendo incidenti multipli in diverse località delle Forze Armate Tedesche nella Renania Settentrionale-Vestfalia. Recinzioni tagliate, sospetti di manipolazione e un arresto. C'è preoccupazione che l'acqua potabile possa essere stata contaminata. Il luogo di Mechernich ha dato l'allarme. Tuttavia, molte domande rimangono senza risposta.

La città di Mechernich ha parzialmente revocato l'allarme riguardante la possibile contaminazione dell'acqua potabile. Le indagini condotte da un'unità speciale dei vigili del fuoco hanno mostrato che l'acqua non è contaminata biologicamente o chimicamente, ha dichiarato un portavoce della città. I cittadini possono utilizzarla nuovamente per fare la doccia e lavarsi. Tuttavia, è ancora consigliabile bollirla come precauzione prima di berla, ha aggiunto il portavoce.

Il dipartimento della salute di Mechernich aveva raccomandato giovedì sera di non utilizzare l'acqua dopo aver scoperto una recinzione tagliata in una cisterna dell'acqua potabile della città. L'acqua potrebbe essere pericolosa per la salute. Circa 10.000 persone, comprese la base delle Forze Armate Tedesche a Mechernich, sono state interessate dall'allarme, secondo il sito della città.

Si sta ancora indagando sulla contaminazione batterica, ha dichiarato il portavoce venerdì. Occorrono colture e il risultato potrebbe non essere disponibile fino a dopo il weekend. Per questo motivo è stato consigliato di bollire l'acqua potabile.

L'allarme è stato emesso anche alla luce di recenti incidenti alla base delle Forze Armate Tedesche a Colonia. Mercoledì, la base aerea di Colonia-Wahn è stata chiusa - c'era il sospetto che l'acqua potabile potesse essere stata sabotata. È stato trovato un buco in una recinzione vicino alla centrale idrica della base e le Forze Armate Tedesche hanno segnalato "valori anomali dell'acqua" e hanno avviato ulteriori indagini.

Chi c'è dietro?

Dopo i sospetti incidenti di sabotaggio, il presidente del Comitato per la Difesa del Bundestag, Marcus Faber, ha puntato il dito contro la Russia. "Date la vicinanza temporale degli incidenti nelle due caserme, si può sospettare che un attore nemico voglia dimostrare le proprie capacità di sabotaggio qui", ha dichiarato Faber al quotidiano Bild. "L'attore che ha il maggiore interesse in questo è Putin", ha aggiunto, riferendosi al presidente russo.

In modo simile, il presidente del Comitato di Controllo Parlamentare del Bundestag, Konstantin von Notz, ha dichiarato: "Certo, sorge il sospetto che potrebbe trattarsi di un'azione di sabotaggio russa". Si tratta di "una concreta ipotesi di lavoro" per le indagini.

Occorre considerare anche altre minacce potenziali alle infrastrutture tedesche, date le indagini in corso sui

