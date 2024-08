- La barca a motore dei Testimoni del lago di Costanza affonda forse a causa della sovraffollamento

A causa dell'eccessiva affollamento, un'imbarcazione noleggiata si è capovolta nel lago di Costanza vicino a Lindau. Secondo i resoconti della polizia, è stato necessario utilizzare una gru per recuperare il vascello sommerso. In seguito, i vigili del fuoco lo hanno svuotato. Fortunatamente, non sono state segnalate ferite. Coloro che si trovavano in acqua sono stati salvati da altre imbarcazioni.

Barca noleggiata si capovolge

L'agenzia di noleggio aveva affittato tre motoscafi a tredici persone un giovedì. Il gruppo stava nuotando a circa 200 metri dalla riva dell'isola posteriore del lago di Costanza. Secondo la polizia, l'eccessivo numero di persone su una delle barche ha causato il suo capovolgimento e l'allagamento successivo. Inoltre, c'era un'ondata minima. Il numero esatto di persone sulla barca che affondava al momento rimase inizialmente indeterminato.

Indagine della polizia

Le autorità hanno avviato un'indagine per accertare eventuali danni alla proprietà a carico del responsabile dell'operatore della barca che aveva noleggiato il vascello. Inoltre, stanno indagando se questa persona debba essere responsabile per il costo dell'operazione di soccorso. La barca è stata restituita al legittimo proprietario.

I vigili del fuoco sono stati chiamati per aiutare a svuotare la barca noleggiata allagata, in quanto la loro esperienza in situazioni del genere era necessaria. La squadra dei vigili del fuoco, equipaggiata con pompe e tubi, ha svuotato efficacemente la barca, prevenendo ulteriori danni.

Date le circostanze, era fondamentale per i vigili del fuoco garantire la sicurezza della barca e del suo contenuto, poiché le tecniche di spegnimento del fuoco comprendevano anche la gestione dell'acqua e l'estrazione.

