La Bank of America annuncia che l'interruzione del servizio è quasi risolta.

C'è stato un problema segnalato alla Bank of America intorno alle 12:45 pm ET su Downdetector, noto per monitorare i guasti.

Molti clienti hanno segnalato difficoltà nel visualizzare i loro saldi conto. coloro che sono riusciti ad accedere ai loro conti sono rimasti sorpresi nel trovare saldi a zero.

La Bank of America ha confermato a CNN che "alcuni clienti stanno riscontrando problemi nell'accesso ai loro conti e alle informazioni sui saldi oggi".

Secondo la banca, " Questi problemi stanno siendo risolti e sono stati in gran parte risolti". Hanno esteso le scuse per eventuali inconvenienti causati.

La Bank of America non ha rivelato la causa del problema. Non è chiaro quando si prevede un completo recupero del sistema.

Più di un dipendente di CNN con conti alla Bank of America ha riscontrato problemi di accesso mercoledì pomeriggio. Un cliente della Bank of America ha ricevuto un messaggio che diceva che il saldo attuale per uno o più conti potrebbe essere temporaneamente indisponibile.

"Cinque conti mostrano saldo a zero, oltre 20K", ha condiviso un cliente insoddisfatto della Bank of America su Downdetector.

Un altro cliente ha dichiarato di non riuscire ad accedere, ma sua moglie sì, e i suoi conti mostravano saldo a zero.

"Mostra il mio debito alla grande però", ha aggiunto un altro utente.

Questa storia è stata aggiornata con gli ultimi sviluppi.

