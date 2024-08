- La banda trasversale: mesi di Magdeburgo senza cornetto

La squadra di seconda divisione del 1. FC Magdeburg potrebbe fare a meno del terzino destro Herbert Bockhorn per diversi mesi. Il 29enne si è infortunato al legamento crociato nel 3:1 vinto contro l'Eintracht Braunschweig. Bockhorn era stato inizialmente salutato dai tifosi di Magdeburgo prima della pausa estiva, ma alla fine ha deciso di rimanere.

Marcus Mathisen, che è stato sostituito anche lui a Braunschweig a causa di un infortunio, dovrebbe tornare ad allenarsi presto, secondo il sito dei residenti della città sull'Elba. Tuttavia, non è ancora stata formulata una diagnosi per il miglior marcatore Baris Atik, che ha lasciato il campo a Braunschweig con problemi alla coscia. Non è chiaro neanche quando il difensore centrale Tobias Müller tornerà ad allenarsi dopo un'infezione.

