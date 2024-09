La band The White Stripes sta intraprendendo un'azione legale contro Donald Trump.

Il riff di chitarra famoso di "Seven Nation Army" dei The White Stripes non risuona più solo negli stadi di calcio. Ora, la figura controversa di Donald Trump lo sta incorporando nella sua agenda. Il vocalist leader della band, Jack White, ha intrapreso azioni legali in risposta. White ha pubblicato uno screenshot della causa legale su Instagram. La causa, avviata a New York, include anche la portavoce di Trump, Margo Martin.

Questo movimento segue una minaccia che White ha fatto su Instagram alla fine di agosto. Ha anche condiviso un video che presenta Martin, che aveva originariamente caricato sulla piattaforma X. Nel video, da tempo cancellato, Trump viene visto salire su un aereo. White ha avvertito: "Non pensare nemmeno di utilizzare la mia musica". Ha quindi annunciato la causa legale, sottolineando il suo avvertimento con il riff di chitarra iconico della canzone di successo.

Trump ha una storia di creare controversie attraverso l'uso di musica popolare. Lo scorso agosto, la cantante Céline Dion ha espresso pubblicamente la sua opposizione, dichiarando di non approvare l'uso della sua musica per la campagna politica di Trump. La performance di "My Heart Will Go On" in un comizio tenuto in Montana non aveva il suo consenso, ha spiegato sulla piattaforma X. "Davvero, [quella canzone]?" ha chiesto sorpresa.

Nonostante la storia di Trump di utilizzare la musica popolare nei suoi eventi politici, causando opposizioni come Céline Dion, ora sta utilizzando il riff iconico di "Seven Nation Army" nella sua agenda. Ciò ha portato a una causa legale avviata da Jack White a New York, che sostiene che Trump e la sua portavoce, Margo Martin, dovrebbero smettere di utilizzare la musica.

