La band Queens of the Stone Age ha annullato tutti i concerti previsti per il 2024.

Mi dispiace per i fan dei Queens of the Stone Age (QOTSA); la band rock ha condiviso su Instagram che hanno dovuto cancellare il resto dei loro concerti per il 2024. Hanno scritto: "QOTSA sono dispiaciuti di informare tutti della cancellazione/posticipo di tutti i concerti rimanenti per il 2024". La cancellazione riguarda sette concerti negli Stati Uniti, di cui quattro sono stati rinviati e il resto è stato cancellato.

La band ha spiegato che i problemi di salute del frontman Josh Homme hanno reso necessario il loro ritiro. "Josh deve concentrarsi sulla sua salute e ottenere l'assistenza medica di cui ha bisogno per il resto dell'anno", hanno condiviso. QOTSA sono ottimisti che torneranno nel 2025 con un Homme completamente recuperato.

La salute di Homme va in crisi

Proprio come a luglio, i problemi di salute di Homme hanno costretto la band a cancellare diversi concerti, compresi quelli in Germania. Il loro post su Instagram di allora recitava: "Queens of the Stone Age sono dispiaciuti di annunciare che Josh Homme deve tornare immediatamente negli Stati Uniti per un intervento chirurgico d'urgenza". La band era prevista per esibirsi a Berlino il 16 luglio. Il loro ultimo concerto è stato a Milano il 6 luglio. Le nuove informazioni suggeriscono che Homme e la band avranno una lunga pausa dal palco, di circa sei mesi.

I dettagli dell'operazione di Homme rimangono sconosciuti dalle dichiarazioni attuali. Lo scorso anno, Homme ha reso pubblico il suo passato di diagnosi di cancro, dicendo di averlo superato con successo.

Josh Homme ha fondato i Queens Of The Stone Age nel 1996, dopo lo scioglimento della sua band precedente, Kyuss. Da allora, la band è diventata una delle band alternative rock più note. Per anni, Dave Grohl, frontman dei Foo Fighters, ha suonato la batteria per QOTSA e ha sostenuto la band.

