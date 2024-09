La banca tedesca si rivolge alle consultazioni online e chiude più spesso le filiali più piccole

Deutsche Bank sta potenziando il supporto video e telefonico per i clienti privati, anche mentre chiude alcuni sportelli più piccoli. A Francoforte, il colosso bancario ha presentato piani per migliorare i servizi di consulenza sul posto con consultazioni video e telefoniche aumentate, grazie alla crescente domanda da parte dei clienti che preferiscono questa comodità alle visite fisiche, soprattutto con orari di consulenza estesi. La banca intende inoltre aggiornare la sua attrezzatura negli sportelli, come l'installazione di nuovi bancomat, e migliorare la sua app mobile entro il 2025.

Tuttavia, Deutsche Bank sta ripensando la sua struttura di sportelli. Un "basso numero a due cifre" di sportelli più piccoli è destinato a chiudere e la banca si sta preparando a discutere con il consiglio dei lavoratori di questo problema. La banca sta inoltre dando maggiore importanza a nuovi formati come i Centri di Private Banking, che si rivolgono specificamente ai clienti più ricchi. Le reazioni iniziali a questa idea sono state molto positive.

Dominik Hennen, Responsabile della Banca Personale Germania di Deutsche Bank, ha commentato: "Il consiglio in presenza continua ad essere importante, sia negli sportelli che tramite video e telefono. I nostri clienti cercano un'offerta moderna e completamente digitalizzata, ma apprezzano anche l'opportunità di un consiglio personale attraverso il canale di accesso preferito. Man mano che le transazioni più semplici vengono spostate sulle piattaforme digitali, possiamo dedicare maggiore attenzione al consiglio personale nei nostri rapporti con i clienti".

Deutsche Bank gestisce circa 400 sportelli in Germania. Con queste misure, la banca sta mettendo in atto la sua strategia precedentemente annunciata nel settore dei clienti privati. I resoconti precedenti suggerivano un investimento a sei cifre per la modernizzazione della banca privata a livello mondiale.

Man mano che sempre più persone gestiscono le loro questioni bancarie a casa con computer o app per smartphone, le banche hanno potuto per anni snellire le loro costose reti di sportelli, fare spazio per punti di riferimento o arricchirli con opzioni digitali. Secondo la Bundesbank, il numero di sportelli bancari in Germania è sceso sotto i 20.000 per la prima volta alla fine del 2023.

Leggi anche: