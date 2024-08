- La Banca Edilizia opera con profitto

La Banca per lo Sviluppo della Turingia ha fornito sostegno finanziario e prestiti per centinaia di milioni lo scorso anno per stimolare l'economia e i comuni. In totale sono stati approvati 494 milioni di euro in sovvenzioni e sono stati emessi 328 milioni di euro in prestiti, come annunciato dalla banca citando il suo rapporto sul 2023 di Erfurt.

In totale, sono stati finanziati circa 4.000 progetti e 360 investimenti. Ciò includeva 103 prestiti ai comuni per un totale di 142 milioni di euro. La banca per lo sviluppo dello stato opera in profitto: ha chiuso l'anno con un surplus di 2,2 milioni di euro, proprio come l'anno precedente. La maggior parte dei fondi va allo stato in qualità di azionista della banca.

Molti investimenti sono stati effettuati nella digitalizzazione e nei processi IT.

La banca per lo sviluppo ha guidato le imprese, i comuni e i richiedenti privati attraverso acque agitate, come spiegato dal consiglio di amministrazione. Per rendere possibile ciò, sono stati effettuati significativi investimenti nella digitalizzazione e nei processi IT. "Continueremo a farlo", ha dichiarato il CEO Matthias Wierlacher.

La banca per lo sviluppo della Turingia ha un capitale proprio di 149 milioni di euro. Opera dal 1993 e supporta lo stato nell'adempimento dei compiti pubblici. Implementa la maggior parte dei programmi di finanziamento, credito e partecipazione della Turingia.

