- La Banca di Fege critica l'Alleanza per gli attacchi ai Verdi.

Il vice sindaco di Amburgo, Katharina Fegebank, ha duramente criticato gli attacchi dell'Unione ai Verdi prima delle elezioni nell'Est della Germania. Nonostante le rivalità politiche e le divergenze, non è accettabile per la CDU e la CSU etichettare i Verdi come il loro principale avversario, secondo la 47enne che si candida alla carica di sindaco dei Verdi nelle prossime elezioni per il Parlamento di Amburgo a marzo. "Il problema principale non sono le idee dei Verdi per migliorare il nostro paese. Il vero problema è l'AfD. Il vero problema è avere un candidato di vertice dell'estrema destra come Björn Höcke come concorrente. Il problema non è certo quello dei partiti democratici che presentano soluzioni per rendere il nostro paese migliore."

Fegebank preferirebbe vedere un fronte unito di tutti i partiti democratici durante queste elezioni. I partiti di centro dovrebbero concentrarsi sul rafforzamento del centro e riconoscere che "la minaccia reale viene da un'altra parte".

Nel fine settimana, il ministro presidente della Baviera e leader della CSU, Markus Söder, ha dichiarato la sua intenzione di impedire una coalizione Union-Verdi a livello federale. Ha citato le azioni dei Verdi nella coalizione del semaforo come motivo. In modo simile, il segretario generale della CDU, Carsten Linnemann, aveva espresso in precedenza le sue opinioni.

Fegebank: La coalizione del semaforo manca di solidità e direzione

Fegebank ritiene che i bassi consensi per il suo partito siano dovuti al lavoro della coalizione del semaforo di SPD, Verdi e FDP a Berlino. "In questi tempi incerti, mi manca un governo che fornisca chiarezza, stabilità e condivida una visione chiara di come guidarci verso il futuro."

Tuttavia, è fiduciosa che i Verdi, "che stanno attraversando un momento difficile e vengono usati come capro espiatorio per tutto, si riprenderanno", ha detto Fegebank. "Siamo qui per restare - è un atteggiamento che dobbiamo proiettare come partito che ha costantemente cercato di trovare le soluzioni migliori per il futuro."

Ad Amburgo, i Verdi mirano alla vittoria, non al secondo posto

"Abbiamo un governo rosso-verde molto stabile ad Amburgo che, a mio parere, si distingue positivamente da Berlino perché dimostra come si fa e mostra come la politica può essere resa accessibile alle persone."

Ha sottolineato che i Verdi hanno ottenuto il maggior numero di voti ad Amburgo durante le elezioni europee di giugno e sono emersi come la seconda forza più forte dalle elezioni distrettuali. Pertanto, si candidano alla vittoria nelle elezioni parlamentari. "Tuttavia, vedo anche che è diventato più difficile per noi Verdi far passare il nostro messaggio ora rispetto a cinque anni fa, quando cavalcavamo un'ondata di simpatia ed entusiasmo", ha detto Fegebank.

Nel dibattito politico tedesco, la CSU, come la sua controparte CDU, dovrebbe riconsiderare il suo principale avversario e concentrarsi sulle minacce comuni. I partiti di centro dovrebbero riconoscere che la minaccia reale viene oltre le rivalità politiche tradizionali.

Per quanto riguarda le future elezioni, Fegebank sostiene un fronte unito dei partiti democratici, sottolineando l'importanza di concentrarsi sull'obiettivo comune di guidare la nazione verso un futuro prospero.

