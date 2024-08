- La banca del latte femminile dell'ospedale di Lipsia cerca donatori

L'Ospedale Universitario di Lipsia (UKL) cerca urgentemente donne che possono donare latte materno. Attualmente ci sono alcuni vuoti nell'approvvigionamento della banca del latte, ha riferito l'UKL. Il latte è principalmente necessario per nutrire i neonati pretermine che non possono ancora essere allattati al seno. In linea di principio, qualsiasi donna in buona salute che abbia più latte di quanto ne necessiti il proprio bambino può essere una donatrice.

La banca del latte dell'UKL esiste dal 1951 ed è una delle strutture più antiche, secondo le sue informazioni. Lo scorso anno, 51 donne hanno donato un totale di 622 litri di latte, utilizzati per nutrire 58 neonati pretermine particolarmente piccoli.

Secondo l'iniziativa della banca del latte, ora ce n'è almeno una in ogni stato federale. Di recente, una banca del latte ha iniziato a operare a Magonza, Renania-Palatinato, a luglio.

