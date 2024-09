La banca commerciale ha una probabilità del 18% di

Spronati dalle ambizioni di acquisizione, le azioni Commerzbank al momento si trovano al loro livello più alto dell'anno, grazie all'offerta di acquisto di UniCredit. Anche se il valore dovesse perdere una parte consistente dei suoi recenti guadagni, gli investitori possono ancora ottenere rendimenti sostanziali con i certificati bonus con limite, che sono vincolati a un certo livello.

Dopo un inizio promettente del 2024 e un lieve calo nell'estate, l'acquisizione di Commerzbank da parte di UniCredit e i desideri di takeover del 11 settembre 2024 hanno portato a un aumento del 16% del prezzo delle azioni. Da allora, il prezzo delle azioni Commerzbank ha continuato a salire, raggiungendo un nuovo massimo annuale di €16,49 il 26 settembre 2024.

A causa di questi persistenti desideri di takeover, gli esperti hanno mantenuto le loro raccomandazioni 'compra' o 'mantenere' per le azioni Commerzbank, con obiettivi di prezzo che raggiungono fino a €17,50 (RBC Capital Markets).

Strategia di Investimento

Date le attuali condizioni di mercato, investire nelle azioni Commerzbank sottovalutate potrebbe ancora essere una mossa intelligente, anche dopo il significativo aumento del prezzo. coloro che cercano di minimizzare il rischio di investire direttamente in azioni potrebbero considerare l'acquisto di un certificato bonus con limite come alternativa all'acquisto diretto delle azioni. Questi certificati possono offrire rendimenti elevati anche se il prezzo delle azioni subisce un calo notevole.

Oltre ai pagamenti dei dividendi, l'acquisto diretto delle azioni Commerzbank genererà solo rendimenti positivi se il prezzo delle azioni aumenta. Con i certificati bonus con e senza limite, gli investitori possono generare rendimenti lordi annuali a due cifre, anche se il prezzo delle azioni rimane stagnante o diminuisce.

Come Funziona

Se il prezzo delle azioni Commerzbank non scende o non raggiunge il tetto di €11 entro la data di valutazione del certificato, il certificato bonus con limite verrà rimborsato al suo importo massimo di rimborso di €19 il 30 dicembre 2025.

Dettagli Importanti

Il certificato bonus con limite di Societe Generale (ISIN: DE000SY9WV88) sull'azione Commerzbank ha un livello bonus e un limite di €19. Il limite definisce l'importo massimo di pagamento del certificato. La barriera, attiva fino alla data di valutazione del 19 dicembre 2025, è a €11. Con un prezzo delle azioni Commerzbank di €16,48, gli investitori potrebbero acquistare il certificato a €16,15, rendendolo meno costoso dell'azione stessa.

Prospettive

Con il certificato attualmente disponibile per l'acquisto a €16,15, offre il potenziale per un rendimento lordo del 17,65% (equivalente al 14% annuo) entro il 2025, a condizione che il prezzo delle azioni non scenda del 33,25% a €11 o inferiore.

Rischi

Se il prezzo delle azioni Commerzbank tocca la barriera di €11 entro la data di valutazione e il prezzo delle azioni è inferiore al limite in quella data, gli investitori riceveranno una

Leggi anche: