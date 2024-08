La banca centrale tedesca, la Bundesbank, non prevede una recessione economica.

Nonostante una contrazione inaspettata dell'economia durante la primavera, la Bundesbank ritiene che la Germania non precipiterà in una recessione. Il PIL del paese è previsto aumentare nuovamente nel corrente terzo trimestre, anche se a un tasso modesto, come indicato nel rapporto pubblicato martedì.

Il rapporto della Bundesbank afferma: "Il previsto graduale recupero economico sta subendo ulteriori ritardi". Tuttavia, non prevedono una recessione, definita come un significativo, diffuso e prolungato calo economico, in questo momento, a meno che non ci siano disordini negativi imprevisti.

Tra aprile e giugno, l'economia più grande d'Europa ha registrato una contrazione del 0,1% trimestre su trimestre, dovuta a investimenti diminuiti. Dopo aver registrato una crescita del 0,2% nei primi tre mesi dell'anno, due trimestri consecutivi di calo sono classificati come recessione tecnica dagli specialisti. Tuttavia, la banca centrale tedesca ritiene che ciò non accada e che i consumatori potrebbero guidare l'economia. "Il consumo privato, insieme al settore dei servizi", prevedono, "dovrebbe aumentare" nel corrente trimestre estivo. reddito disponibile più elevato e tassi di crescita salariale dovrebbero stimolare la spesa dei consumatori.

Tuttavia, la Bundesbank prevede una debolezza persistente nell'industria - e anche nel settore dell'edilizia. Data la recente rallentamento globale della crescita industriale, la domanda estera potrebbe rimanere debole. Inoltre, le aziende industriali tedesche si trovano in un ambiente concorrenziale difficile. Di conseguenza, prevedono che le esportazioni e gli investimenti in attrezzature non raggiungano le aspettative dell'ultima previsione per la Germania. Infine, la Bundesbank stima che la crescita economica si espanderà solo marginalmente.

Nonostante il previsto ritardo nel recupero economico, la Bundesbank mantiene che una recessione è improbabile nelle attuali circostanze. La resilienza del settore dei consumi, con previsti aumenti del consumo privato e del settore dei servizi, potrebbe aiutare a mitigare alcuni dei problemi economici.

Leggi anche: