La Banca centrale europea riduce i tassi di interesse all'interno della zona euro.

In considerazione della diminuzione dell'inflazione, la Banca Centrale Europea (BCE) ha deciso di abbassare nuovamente i tassi di interesse. Sulla scia della sua inversione di politica di giugno, la BCE ha ora compiuto il primo passo: il tasso di interesse al quale le banche possono temporaneamente depositare i fondi in eccesso presso la BCE, noto come tasso di deposito principale, è stato abbassato dal 3,75 al 3,5 percento.

A causa di questo passo, il DAX ha registrato un aumento del 1,2 percento, raggiungendo i 18.550 punti. Il valore dell'euro si attesta a $1,1020, leggermente più alto rispetto a prima, mentre il rendimento del bund tedesco a dieci anni si attesta al 2,110 percento.

Michael Heise, chief economist di HQ Trust, ha espresso il suo parere, affermando: "Date le circostanze attuali, la riduzione dei tassi odierna è giustificata. È probabile un altro taglio entro la fine dell'anno. Tuttavia, lo sviluppo dei tassi di interesse nel 2025 non soddisferà le attese del mercato attuali".

Jörg Asmussen, CEO dell'Associazione Assicurativa Tedesca, ha aggiunto la sua opinione. Ha valutato positivamente la decisione della BCE di continuare con i tagli dei tassi, che si sono allineati ai dati attuali, oltre a inviare un messaggio rassicurante ai mercati. Tuttavia, Asmussen ha consigliato alla BCE di procedere con cautela, poiché i tassi di inflazione elevati nel settore dei servizi potrebbero portare a un'inflazione persistente in futuro. Nel frattempo, è importante che la BCE riconosca il momento giusto per ulteriori aggiustamenti dei tassi per non perdere l'occasione. Secondo Asmussen, la BCE ha eseguito questo equilibrio in modo eccezionale attraverso la sua riduzione di 25 punti base.

