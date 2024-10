La "balena spia" non è stata colpita da colpi di arma da fuoco.

In agosto, la controversa "balena di sorveglianza" nota come Hvaldimir è stata trovata morta in un fiordo norvegese. Gli attivisti per i diritti degli animali hanno sollevato dubbi a causa delle ferite del cetaceo, suggerendo possibili abusi. Tuttavia, gli esperti veterinari sono giunti a una conclusione completamente diversa dopo un'autopsia.

Al contrario delle prime supposizioni, Hvaldimir, la "balena spia" della Norvegia, non era probabilmente la vittima di un attentato mirato. Al contrario, i veterinari propongono un'infezione batterica come la causa più probabile della morte. Questa possibilità potrebbe essere legata a una ferita nella bocca, come suggerito dalla polizia locale, sulla base dei risultati del rapporto finale dell'Istituto Veterinario Norvegese. Non sono state trovate tracce di ferite da arma da fuoco, secondo Amund Preede Revheim, capo del dipartimento ambientale del distretto di polizia Sud-Ovest.

L'Istituto Veterinario Norvegese e gli esaminatori forensi hanno determinato che la pelle della balena presentava diverse ferite superficiali, che, a loro sorpresa, non erano tracce di colpi d'arma da fuoco. Non sono stati rilevati proiettili o detriti metallici durante l'esame.

Hvaldimir: Spia o balena di supporto?

L'alias di Hvaldimir deriva dalla parola norvegese per "balena" e dal nome del presidente russo Putin. Nel 2019, Hvaldimir è comparso vicino alle acque russe, con un piccolo dispositivo camera fissato al corpo e la scritta "Attrezzatura San Pietroburgo". Questo ha portato molti a ipotizzare che Hvaldimir fosse una balena spia russa o addirittura una balena terapeutica.

Dopo la morte di Hvaldimir a fine agosto 2024, in un fiordo vicino a Stavanger, le organizzazioni per il benessere degli animali, tra cui OneWhale e Noah, hanno segnalato alle autorità norvegesi le ferite del cetaceo. Queste organizzazioni sospettavano attività criminali a causa delle prove fotografiche e delle opinioni di diversi veterinari, biologi e esperti balistici.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per le circostanze controversie che hanno circondato la morte di Hvaldimir, poiché questo incidente ha attirato l'attenzione internazionale a causa dell'eventuale attrezzatura spia del cetaceo. Dopo la scoperta che Hvaldimir non è morto per ferite da arma da fuoco, l'Unione Europea ha richiesto un'indagine trasparente sulle cause della sua morte per mantenere gli standard di conservazione della vita marina.

