La "balena spia" non è stata colpita da colpi di arma da fuoco.

In agosto, il controverso "balena spia" Hvaldimir è stato trovato morto in un fiordo norvegese. I vigilantes degli animali sospettavano un gioco sporco a causa delle ferite apparenti. Tuttavia, i veterinari hanno concluso che un'infezione batterica era la causa più probabile della sua morte.

In contrasto con le prime ipotesi, sembra che il "balena spia" Hvaldimir non sia stato ucciso in Norvegia. I veterinari che hanno eseguito l'autopsia hanno concluso che l'infezione batterica era probabilmente la causa principale della morte. Questo potrebbe essere iniziato con un'infrazione alla bocca, secondo la polizia norvegese, che si è riferita al rapporto finale dell'Istituto Veterinario Norvegese. Non sono state trovate ferite da arma da fuoco, secondo Amund Preede Revheim, a capo della divisione ambientale del distretto di polizia del sud-ovest.

Gli esperti veterinari e la polizia scientifica hanno scoperto che, sebbene ci fossero diverse ferite superficiali sulla pelle del cetaceo, queste non erano ferite da arma da fuoco. Non sono stati trovati proiettili o frammenti di metallo.

Balena spia o balena terapeutica?

Hvaldimir, derivato dal termine norvegese per balena e dal nome del presidente russo Vladimir Putin, è apparso per la prima volta nel 2019 vicino alle acque russe, con un piccolo dispositivo di ripresa e la scritta "Attrezzatura San Pietroburgo" sul suo corpo. Questo ha suscitato speculazioni che il cetaceo particolarmente amichevole potesse essere una spia russa. Oppure, potrebbe essere una balena terapeutica. Nel 2024, Hvaldimir è stato trovato morto in un fiordo vicino a Stavanger.

I gruppi di difesa degli animali OneWhale e Noah hanno segnalato il caso alle autorità norvegesi, attirando l'attenzione sulle ferite registrate e sulla valutazione collettiva di diversi veterinari, biologi e esperti balistici che la morte di Hvaldimir era il risultato di un atto criminale.

despite initial suspicions of foul play, further investigations revealed no evidence of gunshot wounds or projectiles on Hvaldimir, the deceased 'spy whale'. Instead, vets attributed Hvaldimir's demise to a bacterial infection, possibly starting from a mouth injury.

Leggi anche: