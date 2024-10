La 23XI Racing di Michael Jordan, in collaborazione con Front Row Motorsports, avvia una causa antitrust contro la NASCAR e il suo leader.

"La 23XI Racing di Jordan, in partnership con il tre volte campione della Daytona 500 Denny Hamlin e la Front Row Motorsports, accusano la NASCAR di utilizzare 'tattiche anticoncorrenziali per soffocare il fair play nello sport'.

"Condividiamo la passione per le corse e l'adrenalina della competizione. Oltre la pista, crediamo tutti che la trasformazione sia essenziale per lo sport che amiamo.

"Unendoci, abbiamo presentato questa causa antitrust per garantire che le corse prosperino e si trasformino in uno sport più competitivo ed equo, a beneficio delle squadre, dei piloti, degli sponsor e, soprattutto, dei tifosi", si legge in una dichiarazione congiunta di 23XI Racing e Front Row Motorsports.

"Nessun'altra importante lega professionistica nordamericana è gestita da una singola famiglia che si arricchisce attraverso tali pratiche monopolistiche non controllate", afferma la dichiarazione.

Nella causa antitrust federale presentata mercoledì e ottenuta da CNN, le squadre hanno sostenuto che "la famiglia France e la NASCAR sono bulli monopolistici. E i bulli continueranno ad abusare del loro potere fino a quando i loro bersagli non si ribelleranno e rifiuteranno di essere vittime".

CNN ha contattato la NASCAR per un commento.

Jordan desidera un sistema equo per tutte le squadre e un ambiente in cui tutti hanno una possibilità di successo.

"Sono appassionato dello sport delle corse e dell'entusiasmo dei tifosi, ma la gestione attuale della NASCAR è ingiusta per le squadre, i piloti, gli sponsor e i tifosi", ha dichiarato il cinque volte MVP della NBA nella sua dichiarazione. "Questa azione dimostra la mia determinazione a creare un mercato competitivo in cui tutti possono avere successo".

Bob Jenkins, proprietario della Front Row Motorsports, ha espresso sentimenti simili.

"Ho fatto parte della comunità delle corse per due decenni e non potrei essere più orgoglioso della squadra della Front Row Motorsports e dei nostri risultati. Ma è giunto il momento del cambiamento", ha dichiarato Jenkins.

"Abbiamo bisogno di un sistema più competitivo e equo in cui le squadre, i piloti e gli sponsor possono essere ricompensati per il nostro investimento collettivo costruendo un valore aziendale duraturo, come fanno tutte le altre leghe sportive professionistiche di successo".

La causa è il risultato di oltre due anni di trattative tra la NASCAR e le squadre di corse. La NASCAR mirava a rivedere la sua carta, che include il modello di condivisione dei ricavi.

"La NASCAR, fondata nel 1948, si basa sull'idea di squadre di corse di auto indipendenti che investono il loro denaro e il loro tempo per la possibilità di competere negli eventi di corse di auto di primo livello sui circuiti principalmente di proprietà della famiglia France, che comanda", specifica la causa. "Non importa quanto le squadre investano, la NASCAR ha mantenuto che sarebbero stati ricompensati con la gloria delle vittorie e dei titoli. Tuttavia, anche alcune delle squadre di corse più prosperose della NASCAR hanno lasciato lo sport con poco o nulla, a livello finanziario, mentre la famiglia France ha prosperato".

Jenkins ha dichiarato di non aver mai registrato un profitto dal suo ingresso nella NASCAR nel 2005, secondo l'Associated Press.

Mentre 23XI Racing e Front Row Motorsports hanno affermato di aver resistito alla firma dei nuovi accordi, la causa sostiene che alcune squadre si sono sentite costrette a conformarsi.

"Di fronte a un'offerta take-it-or-leave-it e senza altre alternative per le corse di auto di primo livello negli Stati Uniti, la maggior parte delle squadre ha concordato che avrebbe dovuto firmare. Una squadra ha descritto la sua firma come 'costretta', un'altra ha detto di averlo fatto 'sotto coercizione'. Una terza squadra ha dichiarato: 'La NASCAR ci ha puntato una pistola alla testa e abbiamo dovuto firmare'", aggiunge la causa.

La serie NASCAR Cup è attualmente in corso nei playoff del Round of 12. domenica, le squadre si sfideranno al Talladega Superspeedway per il YellaWood 500 in Alabama.

Attualmente, le auto numero 45 e 23 della 23XI Racing sono rispettivamente al 9° e 19° posto nella classifica dei proprietari.

