L' uomo d' affari Lynch è tra i morti recuperati.

Il lussuoso yacht da 56 metri "Bayesian", con a bordo un equipaggio di dieci persone e dodici turisti, ha incontrato difficoltà al largo della costa di Porticello, in Sicilia, lunedì sera, a causa di un vortice d'acqua, la versione marina di un tornado. Quindici persone sono state salvate dal vascello.

In seguito, sono stati recuperati sei corpi dal mare, tra cui il magnate della tecnologia Mike Lynch, soprannominato il "Bill Gates britannico". La posizione di una donna scomparsa è attualmente ignota, sebbene varie fonti di notizie speculino che potrebbe essere la figlia di Lynch, Hannah.

La causa del tragico destino del yacht rimane un mistero. Giovanni Costantino, a capo della società costruttrice della barca, ha espresso i suoi pensieri martedì, interrogandosi se la tragedia avrebbe potuto essere evitata. "La serie di eventi che hanno portato a questo incidente sembra essere una catena di errori significativi", ha ammesso Costantino al quotidiano "Corriere della Sera".

Secondo Costantino, dovrebbe sempre esserci un guardiano a bordo di una nave quando è ormeggiata in qualsiasi posizione. "Se ci fosse stato un guardiano, avrebbero notato la tempesta in arrivo", ha spiegato, rimpiangendo il fatto che i passeggeri non siano stati allertati e le porte e i boccaporti siano rimasti aperti. L'acqua sarebbe entrata nella nave mentre i passeggeri erano ancora addormentati nelle loro cabine, intrappolandoli senza alcuna possibilità di fuga.

Le fonti dei media in Italia affermano che i passeggeri erano ospiti di Lynch, in quanto stava celebrando il suo proscioglimento in un processo per frode da un miliardo di dollari sulla barca. A giugno, Lynch è stato assolto dalle accuse di frode negli Stati Uniti dopo la vendita della sua società di software Autonomy a Hewlett-Packard. L'accusa lo ha accusato di aver falsificato documenti e aver esagerato i guadagni della sua società, con il "Sunday Times" che stima il patrimonio netto di Lynch in circa 587 milioni di euro.

L'operazione di salvataggio ha coinvolto sia uomini che donne, con l'equipaggio che ha tentato di salvare tutti a bordo. Nonostante gli sforzi, la posizione di Hannah Lynch, una donna, rimane sconosciuta.

