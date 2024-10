L' unico incontro di Xabi Alonso

Xabi Alonso si Leavea ricordare i momenti significativi legati all'AC Milan, scatenati dalla sua vittoria nella Champions League con il Liverpool all'inizio degli anni 2000, nonostante fosse in svantaggio di 3-0 all'intervallo. Questo episodio, ora ventennale, rimane un caro ricordo per lui, essendo l'impresa più importante della sua carriera.

Con il Bayer Leverkusen pronto ad affrontare il Milan per la prima volta come loro allenatore martedì (ore 20:00, in diretta su DAZN e ntv.de live ticker), i ricordi del passato riaffiorano. "È un bellissimo ricordo per me", ha detto Alonso, riflettendo sulla Champions League vinta contro il Milan nel 2005, nonostante lo svantaggio di tre gol all'intervallo. La vittoria è stata un punto di svolta nella sua carriera.

Tuttavia, Alonso è consapevole delle sfide che lo attendono. Dopo aver superato con successo una prova impegnativa contro il Bayern Monaco (1-1), è ansioso di vedere la sua squadra brillare nella Champions League. Dopo una prestazione difensiva solida ma priva di attacco, il Leverkusen vuole trovare l'equilibrio tra una solida difesa e un attacco aggressivo.

"Non c'è motivo di preoccuparsi che abbiamo faticato a controllare il possesso a Monaco", ha detto Alonso, esprimendo fiducia nella capacità della sua squadra di cambiare tattica e mostrare il loro potenziale offensivo contro il Milan, un club noto per i suoi sette titoli della Champions League.

La strategia del Leverkusen a Monaco ha visto la squadra tenere il 31% del pallone e riuscire a fare solo tre tiri in porta. Nella loro seconda partita di Champions League dopo una brillante vittoria per 4-0 contro il Feyenoord Rotterdam, il Leverkusen cercherà di trovare l'equilibrio ottimale tra difesa e attacco.

"Tutti sognano, sulla base della scorsa stagione, di controllare ogni partita con il tiki-taka", ha riconosciuto Robert Andrich, che ha guidato la difesa del Leverkusen a Monaco. "Sarebbe fantastico, ma non tutte le partite si svolgono in quel modo".

L'incontro con il Milan potrebbe essere una prova. Il Leverkusen riuscirà a trovare l'equilibrio tra una difesa salda e un attacco aggressivo contro un avversario formidabile? "Siamo arrivati a un livello in cui possiamo sfidare le migliori squadre", ha detto Jonathan Tah, capitano della difesa.

Anche se i giorni di gloria del Milan sono passati, l'allenatore del Leverkusen ha in grande considerazione il leggendario club. "È un privilegio affrontarli", ha detto Alonso, aggiungendo "Dobbiamo offrire la nostra migliore prestazione". Consapevole dei suoi successi passati contro il Milan, è fiducioso di poter ottenere un'altra vittoria.

