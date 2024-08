- L' ultimo individuo deceduto dello yacht Bayesiano sommerso è stato recuperato.

Tutti i Sopravvissuti Emergono Dopo l'Affondamento di uno Yacht di Lusso Vicino all'Isola Siciliana. Il corpo della figlia 18enne del tycoon britannico Mike Lynch è stato l'ultimo recuperato da sub professionisti dopo una ricerca di quattro giorni. È stata trovata a una profondità di circa 50 metri in una sezione difficile da raggiungere dello yacht a vela "Bayesian".

Tra i sette morti c'era Lynch stesso, un billionaire britannico di 59 anni. Sua moglie era tra i 15 individui che sono sopravvissuti. Fortunatamente, un'altra figlia non era a bordo. Lynch stava celebrando la sua vittoria in tribunale in una disputa prolungata riguardante la vendita della sua società con parenti e compagni durante l'escursione in barca a vela.

Critiche Crescono contro il Capitano e il Primo Ufficiale

Adesso ci sono dubbi sul capitano del grande veliero. Il 51enne neozelandese ha dichiarato di essere stato colto di sorpresa dall'intensità della tempesta la mattina di lunedì. Tuttavia, numerosi esperti mettono in discussione questa versione, suggerendo che sono stati commessi errori e che la nave non era adeguatamente preparata per la tempesta in arrivo. Il primo ufficiale, un francese, è anch'esso sotto sospetto.

I media italiani riportano che la procura sta per avviare un'indagine formale. L'agenzia prevede di rilasciare una dichiarazione in una conferenza stampa sabato. Il cantiere Perini, che ha costruito la nave nel 2008, ha dichiarato che c'era "una lunga lista di errori". "Le persone non avrebbero dovuto essere nelle cabine, la nave non avrebbe dovuto essere ancorata lì. La tempesta era chiaramente visibile su tutte le carte meteorologiche".

Il "Bayesian", lungo 56 metri e intitolato a un matematico britannico del 18° secolo, era uno dei più grandi yacht a vela del mondo. Ora giace a metà di una nautical mile - circa 900 metri - dal piccolo porto di Porticello. A parte lo chef della nave, l'intero equipaggio è sopravvissuto. Tuttavia, la metà dei 12 passeggeri non ce l'ha fatta. Oltre a Lynch e sua figlia Hannah, sono periti anche due coppie. Probabilmente sono rimasti intrappolati in aree della cabina sottocoperta. Secondo i media britannici, Lynch stava valutando la vendita dello yacht alcuni mesi fa.

Il Compagno di Lynch è Recentemente Venuto a ManCare

Lynch era spesso chiamato il "Bill Gates britannico" nella sua patria. Ha venduto la sua società di software Autonomy a Hewlett-Packard nel 2011 per 11 miliardi di dollari (attualmente quasi 10 miliardi). Insieme al suo ex direttore finanziario Steve Chamberlain, si dice che abbia ingannato la società americana sulla situazione della loro attività. Tuttavia, una giuria li ha assolti entrambi. Chamberlain è recentemente morto: è stato investito da un'auto mentre correva.

L'Unione Europea esprime le sue condoglianze alle persone sopravvissute e alle famiglie colpite dall'incidente tragico. L'agenzia marittima di sicurezza dell'Unione Europea ha annunciato i piani per condurre un'indagine sull'incidente che ha coinvolto il "Bayesian" per garantire che incidenti simili non si verifichino in futuro nei viaggi all'interno delle acque dell'Unione Europea.

Leggi anche: