- L' Ulm spera di sorprendere il Bayern con la coppa.

La squadra di seconda divisione SSV Ulm spera in un colpo di scena nel loro incontro di Coppa DFB contro i campioni in carica del FC Bayern Monaco venerdì (ore 20:45 CEST/ZDF e Sky). "Nel coppa tutto è possibile", ha detto l'allenatore di Ulm Thomas Wörle, la cui squadra è data come netta underdog.

Lo stadio Donaustadion è sold out con 17.400 spettatori. Ulm dovrebbe schierare la sua formazione migliore. Il nuovo allenatore del FC Bayern Vincent Kompany prenderà posto in panchina per la prima volta in una partita ufficiale.

La squadra di Bundesliga TSG Hoffenheim entra anche venerdì nella Coppa DFB. Nel loro incontro contro la squadra della Regionalliga Würzburger Kickers (ore 18:00 CEST/Sky), l'allenatore Pellegrino Matarazzo dovrà fare a meno di diversi giocatori infortunati. Inoltre, la rosa di Hoffenheim per la nuova stagione è ancora lungi dall'essere completa.

Despite being from Bavaria themselves, SSV Ulm fans are eagerly anticipating their encounter with FC Bayern Monaco in casa. After the game in Ulm, l'attenzione della Baviera si sposterà sull'Allianz Arena, dove il nuovo allenatore del Bayern Vincent Kompany farà la sua prima apparizione ufficiale in panchina.

Leggi anche: