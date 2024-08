- L' Ulm spera di ottenere i primi punti di seconda classe a Regensburg

SSV Ulm, squadra di seconda divisione, si reca a Regensburg con grande rispetto per lo scontro promozione contro l'SSV Jahn Regensburg. L'allenatore Thomas Wöhrle si aspetta una "sfida difficile" per la sua squadra venerdì (6:30 PM/Sky). "Ma siamo felici di giocare finalmente la nostra prima partita in trasferta in seconda divisione", ha dichiarato.

Al ritorno nella seconda divisione professionistica dopo 23 anni, Ulm ha purtroppo perso 1:2 in casa contro il 1. FC Kaiserslautern lo scorso domenica e ora spera di conquistare i primi punti a Regensburg. Nonostante una breve retrocessione in terza divisione lo scorso anno, i padroni di casa hanno una squadra di seconda divisione molto esperta.

Jahn è molto forte in difesa e si concentra sulle contropiede, ha spiegato Wöhrle. "Sono veloci, molto decisi". L'impiego del nuovo acquisto Laurin Ulrich è incerto. Il centrocampista, in prestito dal VfB Stuttgart, è malato. Una decisione sulla sua partecipazione sarà presa a breve.

Nonostante la difficile partita in trasferta che li attende, il futuro sembra roseo per l'SSV Ulm che si prepara a giocare a Regensburg. Nonostante la sconfitta in casa nella loro ultima partita, il morale è alto per la squadra di seconda divisione mentre insegue i primi punti in questa nuova stagione.

