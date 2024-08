- L' ospedale Schleizer Sternbach sta chiudendo.

La clinica insolvente Sternbach di Schleiz, situata nel distretto di Saale-Orla, chiuderà alla fine di agosto. La clinica ha dichiarato in un messaggio di non essere in grado di sostenere da sola le proprie perdite. Nonostante una ricerca intensiva, non è stato trovato alcun partner finanziario per la cooperazione o il takeover.

I circa 190 dipendenti saranno licenziati entro la fine del mese. L'ospedale non accetterà più nuovi pazienti da ora in poi. I circa 50 pazienti attuali continueranno ad essere trattati e saranno dimessi regolarmente nei prossimi giorni. Le operazioni dell'ospedale verranno chiuse in modo ordinato.

Difficoltà finanziarie e problemi di personale

L'ospedale segnala elevate perdite e si trova in procedimenti di insolvenza da giugno. Le perdite attuali sono coperte perché i salari e gli stipendi dei dipendenti sono stati pagati dall'agenzia per il lavoro dall'apertura della procedura di insolvenza. Tuttavia, questo sostegno terminerà alla fine di questo mese. Il personale esiguo ha reso difficile la continuazione delle operazioni. A causa delle difficoltà crescenti nel riempire il turno di lavoro con il proprio personale, è stato necessario assumere personale freelance più costoso.

Secondo il presidente del distretto Christian Herrgott (CDU), la clinica ha un fatturato mensile di 1,5 milioni di euro e costi di 2,1 milioni di euro. "La clinica quindi subisce una perdita mensile di 600.000 euro, che corrisponde a circa un terzo del suo fatturato totale." Date queste dimensioni, un takeover dell'ospedale nelle strutture del distretto non è fattibile. Ha criticato la direzione della clinica per non aver comunicato a lungo la grave situazione economica.

Responsabilità politica e critica al sistema

La ministra della Sanità Heike Werner (Sinistra) ha espresso rammarico per la chiusura e ha fatto riferimento agli sforzi dello stato per salvare la clinica. Il governo statale ha fornito due milioni di euro di risorse finanziarie a breve termine in primavera per garantire l'ospedale. Inoltre, lo stato libero ha promosso pagamenti ponte a breve termine dal governo federale e ha approvato fondi per gli investimenti di circa 9,4 milioni di euro.

"Infine, non è stato trovato alcun offerente per continuare la sede a causa della grave situazione economica della clinica nel quadro della procedura di insolvenza. Dobbiamo accettarlo", ha spiegato il ministro. In questo caso, non manca l'impegno del governo statale, ma il sistema di finanziamento sbagliato del governo federale e le difficoltà interne del gestore.

La chiusura della clinica Sternbach è un chiaro segno che sono necessari urgenti cambiamenti nelle condizioni quadro, ha detto Werner. La riforma della remunerazione federale arriva troppo tardi. "Il governo federale non sta adempiendo ai propri compiti legalmente previsti per il finanziamento adeguato dei costi di esercizio".

Più di un ospedale in Turingia sta attualmente lottando con problemi finanziari. Recentemente, lo stato ha dovuto mettere insieme un pacchetto di aiuti completo per l'unico ospedale universitario della Turingia a Jena dopo una richiesta di aiuto a metà luglio a causa del rischio di sottffinanziamento.

L'agenzia per il lavoro ha coperto i salari e gli stipendi dei dipendenti della clinica Sternbach durante l'insolvenza, ma questo sostegno cesserà alla fine di agosto. Altri ospedali in Turingia stanno anche affrontando sfide finanziarie, richiedendo l'intervento dello stato.

